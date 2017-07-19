Доходы Фонда соцстрахования Литвы растут

Вильнюс, , 16:55 — REGNUM По неокончательным данным, в январе-июне 2017 года доходы Фонда социального страхования Литвы (Sodrа) были на 196,5 млн евро или на 11,7% больше, чем в такой же период 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 июля в фонде, расходы бюджета Sodrа в этот период увеличились не так сильно — на 103 млн евро или на 5,8%.

«Хотя в первом полугодии стоимость расходов еще немного превышала стоимость доходов, мы планируем, что в конце года доходы бюджета Sodrа будут превышать расходы примерно на 100 млн евро, и это создаст условия, например, для сокращения долга Sodrа или накопления резерва», — сказал директор Sodrа Миндаугас Синкявичюс.

В конце 2016 года профицит бюджета Sodrа составлял 2 млн евро.

В январе-июне 2017 года, по неокончательным данным, Sodrа получила 1,8 млрд евро доходов. Большую часть доходов (92%) составили выплаты работающих по трудовому договору страховщиков и застрахованных лиц. За год стоимость этих выплат выросла на 11,8%. Стоимость выплат самостоятельно работающих лиц составила 61,6 млн евро или 3,2% от доходов бюджета Sodrа, за год их стоимость выросла на 8,3%.

«На рост стоимости выплат, попадающих в бюджет Sodrа, повлияла улучшившаяся экономическая среда, из-за которой и выросло число застрахованных лиц, и их доходы. В первом полугодии 2017 года на работу было принято на 30,1 тыс. человек больше, чем уволено. За этот период не только увеличилась минимальная месячная зарплата, но и сократилось число работников, доходы которых меньше минимальной зарплаты: в конце июня таких было 151,5 тыс., а это на 3,5% меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Мы не исключаем, что на улучшение последнего показателя могли повлиять и различные инициативы, поощряющие бороться с тенью», — сказал глава Sodrа Синкявичюс.