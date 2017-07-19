Депутаты сомневаются в эффективности нижегородского инвестзаконодательства

Нижний Новгород, , 16:38 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Нижегородской области озадачились вопросом реальной эффективность инвестиционных соглашений, заключенных с бизнесом, и выяснили, что бюджетный эффект в обмен на преференции дает лишь треть предприятий.

Как сообщает КоммерсантЪ, члены депутатской группы посетили крупные региональные предприятия, пользующиеся льготами от области и выяснили, что «некоторые партнеры отклоняются от заявленных в соглашениях параметров и не дают должного бюджетного эффекта». Из 35 инвестиционных соглашений обязательства полностью выполняются лишь по 13. Предприятия зачастую не соблюдают обязательства по количеству рабочих мест, уровню зарплаты. Одной из причин несоблюдения установленных параметров в заксобрании называют пробелы в региональном законодательстве.

Министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова во многом согласилась с депутатами, но отметила, что в своих выводах они сделали «срез на сегодня», а инвестиционные соглашения носят длительный характер.

По ее словам, от общего числа не выполняется около 40% всех соглашений: «По ним не выполняется бюджетный эффект, либо выполняется, но не в заявленные сроки. Инвестор может недотянуть показатели в этом году, но нагнать в следующем».

В Нижегородской области действует мораторий на разрыв инвестиционных соглашений, введенный на период экономической нестабильности: предприятие продолжает получать поддержку от правительства, если по объективным причинам не может выполнить обязательства.

Кроме того, депутаты подняли вопрос инвестиционной привлекательности Нижегородской области. По их данным, инвесторы жалуются на бюрократические проволочки и нарушение властями условий подключения к энергосетям, что приводит к дополнительным затратам.

По данным Росстата, в 2016 году приток инвестиций в Нижегородскую область снизился относительно 2015 года на 6,5%, до 219,7 млрд руб., среди субъектов Приволжского федерального округа регион оказался на шестом месте и на 40-й строчке в России.

Основной причиной замедления инвестиционной активности называют экономический кризис 2014—2016 годов. Из-за финансовых трудностей в сложную ситуацию попали и действующие предприятия. При этом регион ограничен в ресурсах, и дополнительные меры поддержки приведут к новым бюджетным расходам, что не всегда оправдано.

Генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев отметил, что для повышения инвестиционной привлекательности региону надо больше работать: «Мы были на выставке «Иннопром» … и поняли, что отстаем по многим позициям и теряем конкурентные преимущества».

В итоге депутаты рекомендовали правительству Нижегородской области искать новые подходы в привлечении инвесторов и совершенствовать законы. Глава Мининвеста пообещала прислушаться.