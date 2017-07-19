Рынок недвижимости: никто не продаёт, потому что никто не покупает

Москва, , 17:00 — REGNUM Цены на вторичном рынке жилья падают, потому что растет предложение на рынке первичном. Однако ряд экспертов связывают падение рынка недвижимости совсем с другими факторами. Они утверждают, что цены на жилье снижаются не только на вторичном, но и на первичном рынке. И происходит это в силу продолжающегося экономического кризиса и зверской денежно-кредитной политики ЦБ РФ, которая сводится к сокращению денежной массы в стране, якобы в целях борьбы с инфляцией. Все это в результате ведет к падению доходов, обнищанию населения и сокращению спроса на жилье. Эксперты утверждают, что у людей просто элементарно нет денег, чтобы улучшать свои жилищные условия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Цены падают не только на первичном рынке, но и на вторичном. Просто это не так заметно, потому что застройщики всячески пытаются скрыть или как-то завуалировать этот процесс. Они, например, выставляют на продажу квартиры в новостройках по высоким ценам, а потом выделяю из них некий пул, который предлагают купить с дисконтом. Снижение цен на жилую недвижимость связано с падением доходов населения. У людей остается все меньше возможностей, чтобы покупать себе квартиры или улучшать жилищные условия» , — прокомментировала ситуацию на рынке жилья начальник отдела продаж агентства недвижимости Ольга Саукитенц.

Также она сообщила, что рынок недвижимости очень инерционен, а следовательно, ожидать снижения темпов строительства в ближайшее время не стоит. По её словам, процесс строительства не быстрый, тянется несколько лет, в связи с чем застройщики не могут оперативно отреагировать на конъюнктурные колебания цен. Продолжаются достраиваться проекты, которые были заложены еще несколько лет назад, и закончены они будут только года через три — четыре. Таким образом снижения спроса на жилье уже не может внести коррективы в строительные планы, которые находятся в процессе реализации.

Тем не менее, падение рынка осложнит положение застройщиков. Многим из них предстоит расплачиваться по кредитам, которые брались из расчета на более высокие продажные цены реализации готового жилья. В связи с этим можно предположить, что уже в будущем строителям придется учесть сложившиеся рыночные реалии и приспосабливаться к новым не совсем благоприятным условиям. Что, безусловно, скажется на объемах будущего строительства. Возможно, они сократятся. К негативным факторам также причислили жесткую кредитно — денежную политику ЦБ РФ. Объявив главной целью своей деятельности снижение инфляции, он проводит действия, направленные на уменьшение денежной массы. В итоге, падает деловая активность, снижается доступ к кредитным ресурсам, сокращаются рабочие места, уменьшаются доходы.

«Произошло падение цен на нефть, упали доходы бюджета, соответственно правительство начало резать доходы. Соответственно внес свою лепту в ситуацию ЦБ, который сжал денежную массу. В конечном итоге все это сказалось на доходах граждан, которые упали. В итоге сегодня рынок просто стоит. Никто не может ничего продать. Застройщики готовы скидывать метры с скидками, но их все равно не покупают. У людей нет денег. Когда становится туго с финансами, в первую очередь думают о том, что завтра есть будут, а покупка квартиры откладывается на неопределенную перспективу. А потом у людей включается психология, они откладывают покупки, исходя из расчёта, что если цены падают, то надо подождать, потому что дальше будет еще дешевле Снижение продаж и вызванное этим падение цен уже привело к серьезным последствиям для застройщиков и инвесторов. Очень много примеров невозвратов кредитов и объявления технических дефолтов. Ситуация очень напоминает ту, что сложилась в 2009 году. Только тогда падение цен произошло на краткосрочном этапе. А сейчас, похоже, все идет к тому, что проблемы у нас затянутся надолго», — сообщил эксперт рынка недвижимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, падение цен произошло относительно первого полугодия 2016 года. В Москве квартиры подешевели на 5%, а в отдельных сегментах — на 17%. Также отмечалось, что по данным Росстата, снижение цен на вторичном рынке жилья отмечается третий год подряд. В 2017 году квадратный метр жилья стоил в среднем 58 тыс. рублей, в 2015-м — 56 тыс. рублей, а в 2016-м — 53 тыс. рублей