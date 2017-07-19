Прибалтика и Вышеградская четвёрка объединяют усилия за дотации ЕС

Вильнюс, , 16:15 — REGNUM Три страны Прибалтики — Литва, Латвия, Эстония — вместе со странами Вышеградской четверки — Польша, Чехия, Словакия, Венгрия — будут добиваться, чтобы после 2020 года размер прямых выплат фермерам во всем ЕС был одинаковым, сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 июля, в министерстве сельского хозяйства Литвы. Также страны намерены не одобрить предложение финансировать часть прямых выплат из национальных бюджетов.

Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Венгрия и Словакия на инициированной Литвой встрече министров сельского хозяйства в Брюсселе подписали совместную позицию и намерены представить ее на ближайшем заседании Совета министров сельского хозяйства стран ЕС в начале сентября в Таллине.

«Мы подписали общую позицию. В ней договорено о двух важнейших позициях. Первая — мы будем стремиться, чтобы прямые выплаты земледельцам были одинаковые. Было опасение, что венгры и чехи не согласятся с таким предложением, потому что у них выплаты выше, но все-таки и они подписали. Вторая — мы выразили мнение, что не одобряем идею софинансирования прямых выплат из национальных бюджетов», — сказал министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас литовскому агентству BNS по телефону из Брюсселя. По его словам, страны не одобряют софинансирование прямых выплат из национальных бюджетов.

«Мы считаем, что выплаты должны быть одинаковы для всех. За такую же самую землю во всем Сообществе должны выплачиваться одинаковые суммы. Я считаю, что это соглашение поможет нам в дискуссиях, но как там будет с одинаковыми прямыми выплатами, увидим в будущем. (…) Мы понимаем, что Германия могла бы поддерживать фермеров напрямую, но нашим странам это было бы трудно», — утверждал министр.

В рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС Литва в 2014—2020 годах должна получить 5,070 млрд евро, из которых 3,394 млрд евро предназначается для прямых выплат.

Литовские земледельцы с самого вступления Литвы в ЕС пользуются прямыми выплатами согласно Единой сельскохозяйственной политике ЕС. Литовские фермеры получают намного меньше, чем фермеры западных стран, поэтому страна хотела бы, чтобы прямые выплаты для всех стран были одинаковыми, потому что это сократило бы конкурентные преимущества некоторых стран ЕС в сельском хозяйстве.

В связи с выходом Великобритании из ЕС в 2019 году рассматривается возможность, чтобы после в следующей финансовой перспективе прямые выплаты можно было бы финансировать из национальных бюджетов. Раньше прямые выплаты фермерам на 100% финансировались из бюджета ЕС, но новые вызовы ЕС и потребность в деньгах может привести к изменениям порядка выплаты пособий. Такое предложение будет означать дополнительную нагрузку для бюджета Литвы.

Это предложение может нанести еще больший вред всему сельскому хозяйству Литвы, если странам будет разрешено увеличивать софинансирование по своему усмотрению. Например, вместо минимальных 15% софинансирования страна установит 30%. Таким образом, страны, у которых сильный национальный бюджет, могли бы своим земледельцам помогать больше, чем другие страны.

Литва от Единой сельскохозяйственной политики ЕС в 2014—2020 годах должна получить 5,070 млрд евро, из которых 3,394 евро предназначено для прямых выплат. В 2007—2013 годах от Единой сельскохозяйственной политики было получено 3,869 млрд евро, из которых 2,049 были прямые выплаты.