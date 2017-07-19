«Не страшно, что выпускники уезжают, страшно, что не хотят возвращаться»

Киров, , 16:00 — REGNUM Не страшно, когда выпускники кировских школ хотят уехать в другой город учиться, страшно, что они не хотят возвращаться, считает врио губернатора Кировской области Игорь Васильев. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями общественности, в рамках которой обсудил проблемы в сфере образования.

В частности, он коснулся темы «закрепления» выпускников школ и профессиональных учебных заведений в Кировской области.

«Мы не в силах и не вправе никого удерживать. Но мы обязаны создать все условия для комфортной жизни и достойной работы молодёжи в каждом районе Кировской области. Безусловно, это очень широкий спектр вопросов, которые нужно решать, — от уровня зарплат до инфраструктуры в районах. Но самые оперативные меры мы уже принимаем», — заявил Васильев.

По его словам, с сентября 2017 года в Кировской области будут введены губернаторские стипендии для тех студентов, кто готов после получения образования остаться работать в области.

Для получения стипендии учащийся должен будет подписать соглашение с будущим работодателем, учебным заведением и министерством образования, по которому он обязуется 3−5 лет после выпуска работать в одном из районов области.

В региональном правительстве надеются, что таким образом, после окончания учёбы, выпускник гарантированно получит рабочее место по специальности, а во время учебы будет получать повышенную ежемесячную стипендию.

«Таким образом, молодой специалист как минимум три года проработает в области и с большей вероятностью останется здесь и создаст семью», — отметил Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Кировской области вводит дополнительную меру поддержки для студентов, которые готовы после завершения образования работать в районах. Они будут получать правительственную стипендию.

На выплату могут рассчитывать как студенты вузов, так и учащиеся по программам среднего специального образования.

Планируется, что максимальная сумма выплаты составит 5 тыс. рублей. Она будет рассчитываться исходя из базовой ставки, умноженной на коэффициенты — время работы после окончания учебы, успеваемость, отдалённость района, куда отправится выпускник, востребованность специальности и других.