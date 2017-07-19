Самара: ремонт дороги Волжский — Курумоч — «Урал» закончат в августе

Самара, , 16:02 — REGNUM Ремонт автомобильной дороги Волжский — Курумоч — «Урал» в Красноярском районе Самарской области закончится в августе. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, 18 июля дорожники завершили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

По информации властей, дорожниками произведено фрезерование проезжей части, устройство выравнивающего слоя, завершено устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона марки 20.

«Работа по укладке асфальта велась в ночное время, за ночь укладывалось порядка 1000 тонн. Закончить все работы на проезжей части мы планируем в начале августа. В процессе идет постоянный контроль качества, как нашей лабораторией, так и лабораторией министерства», — прокомментировал заместитель директора по производству ООО «Хрипунов и К» Павел Клявзур.

Предусмотрен ремонт проезжей части путепровода и моста через реку Сок, установка 4 автопавильонов, восстановление посадочных площадок, бортового камня, монтаж дорожных знаков, нанесение дорожной разметки термопластиком. Чтобы не затруднять движение автомобилистов, предложено дождаться завершения ремонта на других выездах из Самары, отметили в облправительстве.

«Работы проводятся в рамках контракта, который также включает ремонт 6-ти километрового участка дороги от поселка Волжский до трассы «М-5» в направлении аэропорта «Курумоч». Ремонт на этом участке уже завершен», — заявил руководитель управления и эксплуатации автомобильных дорог Минтранса области Александр Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильная дорога Волжский — Курумоч — «Урал» протяженностью 3,8 км ремонтируется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого в Самарско-Тольяттинской агломерации в 2017 году будет отремонтировано 93 автодороги. Дорога является частью альтернативного маршрута движения гостей и болельщиков от аэропорта «Курумоч» в Самару во время проведения чемпионата мира по футболу в России-2018.

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