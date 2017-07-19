Москва, , 15:39 — REGNUM К 2030 году Япония намерена увеличить долю атомной энергетики в выработке электроэнергии до 30% от общего объема генерации в стране. В этом случае доля безуглеродной энергетики (возобновляемые источники и мирный атом) в энергобалансе увеличится до 44%, а это позволит сократить выбросы парниковых газов на 26% от 2009 года, заявил в ходе панельной сессии «Безуглеродная энергия — энергия будущего» на «Астана Экспо-2017» в Казахстане советник Японского атомного промышленного форума Такуя Хаттори.

«Сейчас люди понимают важность ядерной энергии», — отметил Хаттори. Он добавил, что к концу 2017 года ожидается возобновление эксплуатации еще 10 атомных реакторов. Ежегодно покупка импортных угля и газа обходится Японии в 30 млрд долларов, сообщил Такуя Хаттори.

«Япония и атомная энергетика — тема довольно сложная, она проходила уже несколько итераций и, по всей видимости, продолжит развиваться в довольно сложном ключе, — считает аналитик Olymp Trade Юрий Прокудин. — Япония до сих пор стоит перед сложным выбором: использовать мирный атом далее или отказаться от него? Ответ в данном случае находится не в общественном, и даже не в правовом поле, а в поле сугубо экономическом. Основной вопрос заключается в том, что может стать эффективной заменой АЭС на территории страны, и к этому вопросу обращаются и политики, и экономисты Японии на протяжении последних 3−4 лет».

«Ухудшение платежного баланса страны за счет импорта углеводородов и топлива постепенно подталкивает к возобновлению эксплуатации уже имеющихся, хотя и не функционирующих реакторов АЭС, пускай и после небольшой доработки и модернизации, — отметил он. — По этой причине в стране, несмотря на общий негатив по отношению к АЭС, уже функционируют 5 из 54 реакторов. И, судя по всему, Япония может продолжить наращивать ядерные мощности в текущем и в следующем годах».

«Конечно, никто не говорит сейчас о том, чтобы полностью реанимировать отрасль в кратчайшие сроки. Однако возможность перезапуска еще 10 реакторов уже присутствует во мнении бывшего президента Японского атомного промышленного форума Такуя Хаттори, — полагает Прокудин. — Некоторые специалисты японской сферы атомной энергетики констатируют факт необходимости запуска не менее 14 реакторов в 2018 году. Судя по всему, это тот самый случай, когда экономические интересы постепенно берут верх над общественным мнением».