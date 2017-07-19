В Новокуйбышевске укрепят берег Саратовского водохранилища

Самара, , 16:00 — REGNUM Заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по IV этапу объекта «Берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе жилого массива Гранный в Новокуйбышевске. Как сообщили ИА REGNUM в Самарском облправительстве, средства в размере 35,1 млн рублей выделены из областного бюджета.

Госконтракт заключен 27 июня с ООО «Группа ВМ». о конца августа берега водохранилища укрепят путем откосного укрепления железобетонными плитами с устройством в основании банкета из горной массы, отметили региональные власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» на сайте госзакупок объявило конкурс о поиске подрядчика на выполнение работ по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено. Начальная (максимальная) цена контракта составила 537,3 млн рублей. Согласно контракту, в 2015 году финансирование составило 139,1 млн, в 2016 году — 171 млн, в 2017 году — 227,1 млн рублей. Работы должны завершиться до 30 ноября 2017 года.