«В США хотят решить проблему безработицы за счет «зеленой» энергетики»

Франкфорт, США, , 17:07 — REGNUM В американском штате Кентукки, который считается одним из самых угольных в стране, количество рабочих мест упало до минимума с 1898 года. Теперь местные чиновники и некоторые специалисты отрасли делают ставку на возобновляемые источники энергии как на отрасль энергетики, какая станет будущем экономики штата. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Дело в том, что еще 20 марта этого года в городе Луисвилл в Кентукки во время митинга под лозунгом «Шахтеры возвращаются» президент США Дональда Трамп заявил, что его администрация готовит новые меры к тому, чтобы спасти американскую угольную промышленность. В частности отмечалось, что эти меры необходимы, чтобы люди, занятые в угольной отрасли, не теряли работу.

Согласно докладу об энергетике и окружающей среде штата Кентукки, в 2016 году 24,2% шахтеров лишились своей работы. В результате количество рабочих мест в угольной отрасли упало до самого низкого уровня с 1898 года. Телеканал отмечает, что Трамп был прав в том, что угольная промышленность США страдает, но не согласно с ним, в том, чтобы возрождать эту отрасль.

Многие чиновники и представители отраслей энергетики все же делают ставку на «зеленые» источники. Например, Кайран Батраджи (Kiran Bhatraju), проживающий в Кентукки и являющейся гендиректором компании возобновляемой энергии Arcadia Power, ожидал, что общественность негативно воспримет, когда старые и пустые угольные шахты будут использовать под солнечные фермы. Однако реакция людей оказалось положительной. По словам Батраджи, и мэр города Пикевилл, и местные политики, и люди, занятые в угольной отрасли, рады появлению новых рабочих мест в отрасли возобновляемой энергетики. Так, шахтеры будут проходить переобучение и смогут снова работать.

Кроме того, представитель компании East Kentucky Power Cooperative (EKPC), которая обеспечивает электроэнергией более 530 тыс. домов в штате, заявил, что угольная промышленность всегда будет иметь место в истории и культуре Кентукки, но это не должно помешать изменению энергетики и экономике штата. В компании подчеркнули, что новые технологии сделают доступными для многих энергоисточники.

Совсем недавно 90% электроэнергии, которую поставляла EKPC потребителям, производилась благодаря угольной отрасли. По итогам 2016 года этот показатель сократился до 70%. Сейчас также компания занимается установкой 33 тыс. солнечных панелей как для бытовых потребителей, так и для бизнеса. В EKPC называют это «покупательским спросом», заявляя, что потребители ищут более «экономически эффективные и надежные» энергоисточники. Имеются также планы по строительству крупнейшей в штате солнечной фермы, благодаря которой многие шахтеры, оставшиеся без работы, снова смогут трудоустроиться.

В то же время многие специалисты признают, что государственные нормы и стандарты по выбросам СО2, принятые при Бараке Обаме, сыграли значительную роль в падении угольной промышленности, на которую всего три года назад приходилось более 90% электроэнергии в Кентукки. Об этом заявил профессор из местного университета геологии Джеймс Хауэр (James Hower). Правда, он также отметил, что на самом деле угольная отрасль страны столкнулась с серьёзными вызовами еще 30 лет назад. Среди таковых профессор назвал конкуренцию со стороны Китая, повышение доступности природного газа, сокращение запасов самого угля, а также другие проблемы отрасли. Хауэр подчеркнул, многие шахты в Кентукки были построены еще в 50-х или 60-х годах и рассчитаны на 20 лет, однако их срок службы продлевали, часто не проводя модернизацию.

Ранее ИА REGNUM писало, что американские производители угля в последние несколько лет попали под прицел целого ряда структурных и циклических факторов, которые сильно ударили по потреблению и вынудили искать защиты от банкротства в течение 2015−2016 годов. Одним из основных факторов является то, что уже несколько лет существует проблема избыточной добычи угля. На протяжении 2014−2015 годов добыча этого энергоносителя постепенно наращивались, а теплая зима 2015−2016 года толкнула угольную отрасль страны в кризис. В течение этого периода производство на угольных станциях упало на 23% по сравнению с зимой 2014−2015 года. В это же время как газовая генерация потеряла только 12%.

Второй фактор связан с проблемой изменения климата и токсичных выборов от угольных электростанций, все это влияет на структурный сдвиг в плане получения энергии от сжигания угля. Дело в том, что федеральное правительство США приняло целый ряд нормативных документов по сокращению выбросов углекислого газа и токсичных загрязнений воздуха. Это в итоге привело к закрытию многих более старых и менее эффективных угольных электростанций. Так, число действующих угольных электростанций в США снизилось с 600 штук в 2010 году до примерно 300 — в 2016 года, о чем свидетельствуют данные ежемесячного отчета Управления энергетической информации США за сентябрь 2016 года. Незаметно для угольной отрасли не прошла и сланцевая революция. Она как бы разблокировала огромное количество дешевого газа и предложила производителям электроэнергии более чистый и «гибкий» в плане процесса добычи энергоисточник. Это способствовало ускоренному переходу с угля на газ. В результате генерация от газа выроста с 2010 года на 45%. В период с января по июль 2010 года газовая генерация достигала 546 ТВт часов, за тот же период 2016 года она составила 808 ТВт часов.

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