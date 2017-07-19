В «ЕР» выступили за упрощение порядка создания ТОСЭР в моногородах

Москва, , 14:42 — REGNUM Депутаты от «Единой России» выступают за упрощение порядка создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах. Об этом заявил координатор федерального проекта «Единой России» «Локомотивы роста», депутат Государственной Думы Денис Кравченко на селекторном совещании, посвящённом теме создания территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах.

В своем докладе Денис Кравченко рассказал, что с осени представители партпроекта «Локомотивы роста» начнут активно работать над развитием территорий опережающего развития (ТОР) в регионах.

«Уже определены семь региональных координаторов. Значительный вклад в эту работу вносит законопроект, предусматривающий, что особый порядок создания ТОСЭР в моногородах не будет распространяться на закрытые административно-территориальное образования (ЗАТО), которые одновременно являются моногородами. Проект закона рассмотрят в первом чтении уже сегодня на пленарном заседании Госдумы», — заявил Денис Кравченко.

«Это должно значительно упростить процедуры создания таких территорий. Предложенные изменения позволят создавать ТОСЭР в ЗАТО с учетом общего порядка создания таких территорий, не потеряв при этом преференций, которые принадлежат моногородам», — рассказал координатор партпроекта «Локомотивы роста».

Он подчеркнул, что инициатива направлена на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, поддержку новых отечественных высокотехнологичных производств на территориях ЗАТО. «Поэтому фракция «Единой России» поддержит его принятие в первом чтении», — заявил Кравченко.

Свои предложения по работе партпроекта в части развития моногородов на селекторе озвучили представители Башкортостана, Кемеровской области, Самарской области.

«Мы должны проработать эти вопросы с Минэкономразвития РФ и другими ведомствами, чтобы достигнуть результатов», — отметила руководитель направления развития моногородов партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста», депутат Государственной Думы Альфия Когогина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Локомотивы роста», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на укрепление отечественной экономики и развитие промышленности. Развитие новых форм поддержки промышленной инфраструктуры, диверсификация оборонных предприятий, внедрение элементов цифровой экономики, развитие межотраслевой координации при создании продукции с высокой добавленной стоимостью, проведение мероприятий по технологическому аудиту и продвижению продукции на внешние рынки — все эти вопросы находятся в центре внимания партпроекта.