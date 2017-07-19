Меняются правила выдачи «дальневосточный гектара»

Москва, , 14:30 — REGNUM Законопроект, вносящий уточнения в процедуру получения дальневосточного гектара, Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Документ внесло в нижнюю палату парламента правительство. Как отмечают авторы инициативы, в реализации программы по выдаче россиянам земельных участков на территории Дальнего Востока проявились некоторые пробелы, для устранения которых необходимо изменение существующего законодательства.

Так, например, Минвостокразвития РФ теперь сможет устанавливать права требований к схеме размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа. Такое нововведение позволит усовершенствовать процедуру предоставления земельных участков, отмечают в правительстве.

Кроме того, законопроект позволяет гражданам, которые хотят получить дальневосточный гектар, подавать документы не только в регистрационный орган, но и в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на всей территории Российской Федерации. В таком случае за подготовку схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа отвечает МФЦ,

По предложению правительства, информация о территориях, которые могут быть переданы в безвозмездное пользование, нужно уточнить. Дело в том, что картографические данные о землях Дальнего Востока устарели. Так, по данным Минвостокразвития, 75% земель округа не могут быть переданы граждан, так как находятся на специальной категории земель.

Для того, чтобы увеличить доступные для передачи гражданам земли, ведомство предлагает урезать земельные участки, расположенные в границах охотничьих угодий.

Ко второму чтению профильный комитет уточнил эту норму. Теперь определять территории, в границах которых в целях сохранения охотничьих ресурсов гражданам не могут быть предоставлены земельные участки в безвозмездное пользование будут уполномоченные высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ.

Кроме того, ко второму чтению депутаты также прописали правила выделения участков, которые находятся на территории защитных лесов. Так, граждане, которым предоставлены в безвозмездное пользование подобные земельные участки в случае отказа от пользования землей будут обязаны восстановить лес.

В отношении граждан, к чьим участкам можно добраться только через чужие земельные участки, депутаты разрешили установить публичный сервитут, то есть право ограниченного использования. Если установление публичного сервитута затрудняет использование участка, гражданин может обратиться в уполномоченный орган с заявлением изменить его границы. Если пользователь участка не согласен с изменением границ, то ему может быть предоставлен другой земельный участок.