Глава администрации Евпатории: «Курортный сбор — это не налог»

Москва, , 14:17 — REGNUM Правительственный закон о введении в четырех субъектах РФ курортного сбора в качестве эксперимента Госдума приняла в третьем, итоговом чтении.

Решение нижней палаты парламента для ИА REGNUM прокомментировал глава администрации города Евпатория Андрей Филонов.

«Как и все мэры курортных городов, которые были представителями во время всего процесса обсуждения законопроекта от его инициирования и парламентских слушаний до принятия этого закона, я оцениваю решение о курортном сборе положительно, — рассказал Андрей Фиилонов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Курортный сбор — это дополнительный источник целевых внебюджетных средств. Это не налог, а целевой сбор, который позволит нам навести порядок в парках, скверах, пешеходных дорожках, во всей инфраструктуре, которая является магнитом и радует взгляд отдыхающим, которые приезжают на курорт».

По словам Андрея Филонова, закон воспринимается неоднозначно воспринимается, есть попытки, которые пытаются «окрашивать его в цвет очередных поборов от власти».

«Но я к этому отношусь как к возможности набрать политические баллы за счет необходимых, но не очень популярных мер, которые сегодня принимаются», — подчеркнул Глава администрации Евпатории.

«Наша задача — задача региональных и муниципальных властей — состоит в том, чтобы сделать этот сбор неболезненным для отдыхающих. Напомню, курортный сбор — это эксперимент, но сегодня у нас есть для этого механизмы. Если наши идеи будут разработаны в рамках регионального и муниципального законопроектов, и их поддержат все предприниматели, то я не сомневаюсь в успехе. Уверен, что нам удаться этот опыт сделать положительным. Прошли те времена, когда мы, чтобы пополнить счет телефона, бегали по городу и искали офисы операторов. Сейчас мы этого не делам, а спокойно оплачиваем через телефон все свои счета, коммунальные платежи и налоги. Курортный сбор тоже надо загонять в некий электронный формат, так, чтоб это было удобно каждому, кто приехал отдыхать», — завершил свой комментарий Андрей Филонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительственный закон о введении в четырех субъектах РФ курортного сбора в качестве эксперимента Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, в среду, 19 июля.

Пилотный курортный сбор появится в Республике Крым, а также трех краях — Алтайском, Краснодарском и Ставропольском. Уплачивать курортный сбор будут граждане, которые проведут в указанных субъектах РФ более суток. Эксперимент продлится пять лет.

Как заявлял ранее глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), главная задача закона — установить рамочные правила для введения сбора. Механизм функционирования сбора, его администрирование и даже ставку будут устанавливать сами субъекты и муниципалитеты. Для этого они обязаны в срок до 1 декабря 2017 года принять все необходимые для проведения эксперимента законы. Начать взимать сбор субъекты смогут не ранее 1 мая 2018 года.

Первоначально авторы законопроекта предлагали установить, что ставка сбора не должна превышать 100 рублей с человека в сутки. Впрочем, ко второму чтению профильный комитет доработал инициативу и в два раза сократил максимально возможный размер ставки в первый год проведения эксперимента. Таким образом, в первый год муниципалитеты и регионы смогут собирать с туристов не более 50 рублей в сутки. Финальный размер ставки будет определять сам муниципалитет. Он также сможет изменить размер ставки вплоть до нуля в зависимости от сезонности и количества отдыхающих.

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