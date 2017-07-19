Врио главы Удмуртии уволил руководителей государственных фармпредприятий

Ижевск, , 14:05 — REGNUM Врио главы Удмуртии Александр Бречалов освободил от занимаемых должностей руководителей ГУП УР «Аптеки Удмуртии» и ГУП УР «Фармация». По итогам проверок, проведенных по итогам 2016 года, финансово-экономические показатели организаций значительно ухудшились, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Так, убыток предприятий увеличился более чем на 30 млн рублей, на такую же сумму снизилась стоимость чистых активов. При этом кредиторская задолженность возросла более чем на 100 млн рублей. Общая сумма выявленного из-за нарушений ущерба составила более 700 млн рублей.

Бречалов назначил антикризисного менеджера — Анастасию Муталенко — и поручил в течение двух месяцев провести тщательный анализ деятельности предприятий и представить план финансового оздоровления. «Необходимо приостановить все процессы, свидетельствующие о преднамеренном банкротстве. В сложившейся ситуации с бюджетом каждый актив, особенно те, где есть собственность республики или муниципального образования, нужно максимально эффективно использовать», — заключил врио главы Удмуртии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате реорганизации 26 госаптек в форме слияния в декабре 2014 года было образовано Государственное унитарное предприятие «Аптеки Удмуртии».

Уставный фонд ГУП «Аптеки Удмуртии» был установлен в размере 22,375 млн рублей. Суммарная стоимость чистых активов государственных предприятий, подлежащих слиянию составляла 96,4 млн рублей.

Слияние аптечных организаций приведет к стабилизации финансовых показателей, позволит создать единый механизм управления товарными потоками с целью расширения ассортимента, ускорения оборачиваемости, эффективного использования оборотных средств, снижения себестоимости изготавливаемых лекарственных средств, отмечал тогда глава Минздрава республики Алексей Чуршин.