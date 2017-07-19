Крымчанам простили долги по кредитам в украинских банках

Москва, , 13:56 — REGNUM Закон, списывающий гражданам, проживающим в Крыму, долги по кредитам, взятым в украинских банках до 16 марта 2014 года, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Документ внесло в Госдуму правительство. Власти Крыма и Севастополя будут контролировать Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ). Фонд был учрежден Агентством по страхованию вкладов и проводит аналогичную ему работу. Заемщик сможет обратиться в фонд и заявить, что все разногласия с банком будет решать только с участием фонда.

Если наблюдательный совет фонда увидит основания для реструктуризации задолженности граждан Крыма перед банками Украины или обнуления обязательств, то он сможет это сделать в соответствии с порядком, который устанавливает местные региональные власти. ФЗВ будет работать напрямую с Федеральной службой судебных приставов. Таким образом, самим гражданам не придется участвовать в этом процессе.

По подсчетам властей региона, жителям Крыма могут списать более 5 млн рублей долгов. В случае обнуления обязательств, исполнительные производства по заемщикам будут прекращены.