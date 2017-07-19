В Узбекистане создана инспекция по контролю поступлений в бюджет

Ташкент, , 14:09 — REGNUM Инспекция по контролю за поступлением средств в государственный бюджет Узбекистана создана в структуре узбекистанской Счетной палаты. Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, об этом говорится в указе главы государства Шавката Мирзиёева, подписанном 18 июля.

Предельная штатная численность инспекции составит, согласно документу, 41 единицу, за счет сокращения штатной численности органов государственной налоговой службы.

Указом на новую структуру возложены задачи по выявлению и обеспечению мобилизации резервов увеличения доходов бюджета на основе анализа и оценки системы налогообложения, налогового и таможенного администрирования.

Инспекция будет проводить системный анализ уровня собираемости налоговых и таможенных платежей в разрезе видов налогов и регионов, выявлять причинно-следственные факторы, повлиявшие на его снижение.

Также инспекция будет проводить оценку объективности и обоснованности прогноза показателей доходов государственного бюджета с учетом особенностей и налогового потенциала регионов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021, которая включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.

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