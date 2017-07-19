Госдума приняла законопроект о фонде дольщиков во II чтении

Москва, , 13:30 — REGNUM Правительственный законопроект о компенсационном фонде для граждан-участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Государственный компенсационный фонд долевого строительства был создан 1 января 2017 года по поручению президента РФ и занимается возмещением убытков обманутых дольщиков. Однако, как отмечали авторы законопроекта, его работа требует дополнительного регулирования. Так, в частности, в первоначальной версии законопроекта авторы предлагали наделить фонд полномочиями самостоятельно определять размер взносов застройщика в фонд. Такая норма вызвала критику депутатов, поскольку документ не предлагал никакой методики для определения ставки.

Ко второму чтению профильный комитет доработал инициативу. Так, в частности, депутаты прописали фиксированную ставку для отчислений застройщика в фонд. Теперь она составит 1,2% от согласованной сторонами цены каждого договора участия в долевом строительстве.

Ставку можно изменить, но только один раз в год и по итогам актуарного оценивания деятельности фонда. Для изменения ставки будет необходим новый закон.

Кроме того, профильный комитет добавил в законопроект новое правило: «одна компания — одно разрешение». Речь идет о том, что одна компания может получить только одно разрешение на строительство одного объекта. Крупным застройщикам придется создавать проектные компании под строительство каждого своего объекта.

Единственной деятельностью такой проектной компании может быть только жилищное строительство. Каждое строительство жилого дома или комплекса должно сопровождаться в банке. Для этого проектная компания открывает специальный счет, средства которого будут направлены только на расчеты по ведению строительства. На этом счету в течение всего срока строительства должно находится не менее 10% от планируемой стоимости проекта. Это должны быть собственные средства компании.

Профильный комитет также изменил организационно-правовую форму компенсационного фонда: вместо некоммерческой организации он стал публично-правовой компанией. Контролировать деятельность такой компании, а также движение средств внутри нее, будет существенно проще. Так, например, к фонду теперь можно будет применять требования по раскрытию информации, а также проводить в нем проверки.

Контролировать деятельность фонда будет Счетная палата, а также наблюдательный совет из 9 человек, которых назначает правительство на 3 года. В совет обязательно должен войти один депутат и один сенатор. состав наблюдательного совета в обязательном порядке должны будут войти два представителя парламента — по одному от каждой палаты.

Согласно нововведениям, застройщик, претендующий на получение средств из фонда, будет обязан участвовать в конкурсе. Кроме того, если застройщик обанкротился, то принимать решение о приостановлении деятельности застройщика по привлечению средств участников долевого строительства без суда будет запрещено.

Кроме того, согласно законопроекту, к 1 января 2018 года должна быть создана единая информационная система жилищного строительства. В ней в режиме онлайн будет отображаться информация обо всех не введенных в эксплуатацию объектах долевого строительства. Решение о создании такой системы депутаты приняли на парламентских слушаниях по вопросу обманутых дольщиков, которые прошли в Госдуме 3 июля. Созданием такой информационной системы займется Министерство сельского хозяйства и ЖКХ. В течение июля ведомство собирает данные о проблемных объектах из всех регионов страны, чтобы затем соединить их воедино. Как ранее заявлял министр сельского хозяйства и ЖКХ Михаил Мень, ведомство начнет работу по созданию системы уже в августе.

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