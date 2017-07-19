Губернатор Краснодарского края назвал условия обнуления курортного сбора

Москва, , 13:29 — REGNUM Курорты Краснодарского края нуждаются в законе о курортном сборе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе пленарного заседания Госдумы 19 июля заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Настоящий закон курортам Краснодарского края нужен и даже необходим. Конечно, нам нужны деньги, и мы об этом говорили. Конечно, можно разговаривать о федеральных программах и иных способах поддержки, но деньги нужны уже сегодня. Они нужны были ещё вчера и, как минимум, лет десять назад», — заявил Кондратьев.

По его словам, сегодня регион использует средства из регионального бюджета для финансирования и улучшения курортной инфраструктуры, в том числе набережных.

«Мы эти деньги забираем от общегородской инфраструктуры, а ведь в курортных городах тоже живут люди, мы их забираем и не возвращаем, потому что возвращать нечего», — отметил Кондратьев.

По данным губернатора Краснодарского края, в 2016 году в регионе отдыхали порядка 16 млн отдыхающих, однако курорты не получили существенного притока средств в бюджет.

«Геленджик, санаторно-курортная отрасль формирует его бюджет только на 28%, а Анапа — детский курорт — только на 10%, даже Сочи — 53%. Сколько мы вложили в Сочи, чтобы сегодня с него что-то получать? И то, 53%», — заявил Кондратьев.

При этом, по его словам, муниципальные и региональные власти не будут злоупотреблять применением нового сбора.

«Мы не враги сами себе, я имею в виду власти ‑ и краевые, и муниципальные, ‑ и если мы почувствуем, что поток туристов проседает, мы просто этот сбор обнулим», — уверил депутатов Кондратьев.

Закон о введении в четырех субъектах РФ курортного сбора в качестве эксперимента на 5 лет Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 19 июля. Помимо Краснодарского края, в пилотном проекте также буду участвовать Алтайский и Ставропольский края и республика Крым. Согласно нововведению, каждый турист, который провел в регионе более 24 часов будет обязан уплачивать сбор. На первый год проведения эксперимента — 2018 год — тариф составит максимум 50 рублей в сутки. Со второго года ставка может быть повышена до 100 рублей. Определяться с уровнем ставки и порядком администрирования будут сами регионы. Для этого они должны принять дополнительный закон в срок до 1 декабря 2017 года. Взимать сбор муниципалитеты смогут не ранее 1 мая 2018 года.

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