Попутно «Силе Сибири»: до 29 населенных пунктов Якутии дойдет газ

Якутск, , 13:32 — REGNUM 29 населенных пунктов в четырех районах Якутии будут газифицированы за счет прокладки магистрального газопровода «Сила Сибири», идущего до Китая. Речь идет о таких районах как Олекминский, Ленский, Алданский и Нерюнгринский. Об этом сегодня, 19 июля, заявил в Нерюнгри во время совместного заседания рабочих групп по реализации Соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха и «Газпромом» Андрей Панов, министр промышленности и геологии республики.

По его словам, программа разработана «дочкой» российской энергетической корпорацией «Газпром межрегионгаз» и предусмотрена на период 2016−2015 года. Количество газифицируемых домовладений составит 6 657 единиц, еще планируется газификация 90 котельных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а общая протяженность газопроводов составит 761 километр. На реализацию этих мероприятий потребуется 13,1 млрд рублей.

Республика уже приступила к выполнению своих обязательств по части проектирования уличных газовых сетей в Олекминском районе и во внутрипоселковых газовых сетях в селах Мурья и Беченча Ленского района. Осуществлять все это будут из средств инвестиционной программы Якутии. Уже в 2017 году власти намерены провести государственную экспертизу. Так, за счет средств республики построят внутрипоселковые газопроводы, находящиеся на низком давлении. «Газпром» осуществит прокладку газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов на высоком давлении.

Российская корпорация, в свою очередь, уже провела конкурсные процедуры и заключила договоры по проектно-изыскательным работам газопроводов-отводов, газораспределительных сетей и межпоселковых газопроводам к населенным пунктам.

В целом за последние четыре года инвестиции «Газпрома» на территории Якутии составили 158 млрд рублей. Причем в конце 2018 года эта сумма увеличится еще в несколько раз. Как сообщил заместитель председателя правления «Газпром» Валерий Голубев, масштабы инвестиционного замысла Газпрома» в Якутии «совершено грандиозны». В частности, в 2016 году было завершено бурение 42 скважин, две из которых нефтяные. В 2017 год планируется завершить 43 газовые скважины, из них на сегодня по 26 уже завершено. Сегодня же бурение ведется с опережением плановых показателей, сказал Голубев.

Всего здесь предусмотрено строительство свыше 1,29 тыс. километров газопровода. Кроме того, в навигацию 2017 года «Газпромом» запланирована перевозка для обустройства месторождения с города Усть-Кут порядка 345 тыс. тонн грузов. Также ведется бурение скважин на Чаяндинском месторождении, запасы которого оцениваются в 2 трлн кубометров газа. Это месторождение — базовое для создания Якутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы, поскольку является одним из главных источников голубого топлива для «Силы Сибири».

Напомним, что, согласно плану, «Сила Сибири» должна быть достроена к концу 2017 года. Запустить газопровод хотят в 2019 году. Одним из главных источников газа для «Силы Сибири» станет Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Как сообщало ИА REGNUM, на базе этого месторождения будет сформирован крупный центр газодобычи.

4 июля «Газпром» и китайская CNPC договорились о точной дате начала поставок российского газа по газопроводу «Сила Сибири». Они намечены на 20 декабря 2019 года.

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