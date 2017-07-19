Переувлажнение почвы во время сева не сказывается на калининградском урожае

Калининград, , 13:07 — REGNUM Несмотря на критическое переувлажнение почвы во время сева, аграрии Калининградской области рассчитывают на хороший урожай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 19 июля, врио министра сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.

«Несмотря на то, что на время сева пришелся неблагоприятный период — критическое переувлажнение почвы, первые результаты уборки зерновых позволяют рассчитывать на хороший урожай», — сказала министр.

По ее данным, предварительная урожайность озимого ячменя превышает аналогичный среднероссийский показатель.

В настоящее время калининградские сельхозпроизводители начали уборку самой скороспелой зерновой культуры — озимого ячменя, а также раннего картофеля. Урожайность озимого ячменя в бункерном весе предварительно составила 47,5 центнера гектара. В настоящее время урожайность озимого ячменя находится на уровне прошлых лет.

К массовой уборке зерновых, зернобобовых и технических культур сельхозпроизводители Калининградской области приступят в первой декаде августа. Массовая уборка овощных культур и картофеля будет проходить в сентябре-октябре — в оптимальные агротехнические сроки.

Ранее СМИ сообщали о том, что в 2017 году российские сельхозпроизводители могут понести до 2,6 млрд рублей убытков из-за неурожая в результате холодного лета.