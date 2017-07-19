Невыплаты зарплат шахтерам подтолкнули Госдуму к изменению законодательства

Москва, , 12:58 — REGNUM Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддерживает предложение изменить законодательство о банкротстве, чтобы минимизировать эксцессы из-за долгов по зарплате, подобные голодовке ростовских шахтеров, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

В ходе обсуждения вопроса о долгах по зарплатам шахтерам Ростовской области на пленарном заседании Госдумы замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов предложил поручить профильному комитету Госдумы пересмотреть законодательство о банкротстве с точки зрения тех пробелов, которые выявила ситуация с «Кингкоулом».

Спикер Госдумы согласился с этим предложением.

«Вы правы в том, что нам необходимо вносить изменения в законодательство, в этом случае мы не будем с вами постоянно тушить такого рода проблемы, находя решение в оперативном порядке. Надо исходить из того, что это тема для изменений в законодательстве», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, шахтерский бунт на Дону начался в феврале 2016 года. В августе 2016 года горняки объявили о голодовке. Тогда чиновники встретились с пострадавшими и пообещали начать выплаты через ОАО «Региональная корпорация развития». Погашение долгов по зарплате началось 25 августа. Разобраться с проблемой власти пообещали в срок до 1 июля 2017 года. И основная часть долга была погашена.

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4 июля угольщики «Кингкоула» вновь объявили голодовку. Соответствующее заявление сделали активисты инициативной группы горняков. Протестную акцию они объясняют тем, что другим способом повлиять на ситуацию невозможно. В это же время угольщики заверили, что подают уведомление федеральным властям о проведении голодовки в Москве.

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