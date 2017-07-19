Курские трамваи спас от отключения «диалог» с мэрией

Курск, , 12:54 — REGNUM После конфликта поставщика электроэнергии ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» и транспортной компании МУП «Курскэлектротранс» из-за долга муниципального предприятия, составляющего более 71 миллиона рублей, куряне переживали, что останутся без трамваев. Утром 18 июля поставщик энергии собирался отключить от сети два трамвайных маршрута — однако этого так и не произошло.

Поставщик собирался ограничить электроснабжение на участках трамвайного маршрута «ТЭЦ-1 — ул. Ольховская — Волокно» и «Льговский поворот — Конти — Авиацентр».

В мэрии сразу же заявили, что паника, поднявшаяся среди курян, преждевременна, и пообещали не допустить транспортного коллапса.

Глава администрации города Курска Николай Овчаров 18 июля провел расширенное оперативное совещание по вопросу погашения долгов МУП «Курскэлектротранс» перед энергетиками с участием руководства ОП «КурскАтомЭнергоСбыт», МУП «Курскэлектротранс», а также руководителей профильных комитетов мэрии.

Администрация города выделит МУП «Курскэлектротранс» из бюджета средства для проведения расчетов за текущее энергопотребление, а также проконтролирует, чтобы к 1 сентября предприятие погасило долги перед ОП «КурскАтомЭнергоСбыт». Вопрос погашения долгов МУП «Курскэлектротранс» мэр будет держать на особом контроле.

В итоге штатный режим энергоснабжения МУП «Курскэлектротранс» был сохранен и трамваи вышли на свои маршруты.

Представители ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» заверили, что заинтересованы в мирном урегулировании этого вопроса. Ограничение планировалось ввести, чтобы долг муниципального предприятия не вырос еще больше. Кроме того, в решении вопроса расчетов по многомиллионным долгам за потребленные энергоресурсы муниципалы «были пассивны». Теперь компания надеется, что под контролем мэрии проблема с задолженностью будет наконец решена.

Напомним, среди некоторых горожан существует мнение, что трамваи как вид общественного транспорта в Курске «планомерно уничтожаются». В начале 2017 года жители Курска составили онлайн-петицию, в которой просили органы власти вмешаться и помочь «умирающему» муниципальному трамваю. Согласно данным городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства, средний возраст парка трамваев в Курске сейчас составляет 28 лет. На закупку транспорта у бюджета нет денег, так один трамвай отечественного производства обойдется городу в 25 млн рублей, его импортный аналог — в 50 млн. Пока предприятие только ремонтирует старые трамваи.

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