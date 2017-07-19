Китай подарит Таджикистану парламентский комплекс

Душанбе, , 13:16 — REGNUM Китай выделит грант в 230 млн долларов США (15,7 млрд рублей) на строительство парламентского комплекса в Душанбе. Как сообщил журналистам сегодня, 19 июля, председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана Джамшед Ахмадзода, соответствующие договоренности уже достигнуты.

По его словам, экономить на возведении грандиозных сооружений в сложных экономических условиях в данном случае нет необходимости. Кроме того, Джамшед Ахмадзода заявил, что ведутся переговоры с Китаем о предоставлении гранта и на строительство правительственного комплекса.

«Это грантовые средства. Сказали «стройте, мы вам предоставим средства». Ну, и слава Богу! Нам дают деньги на безвозмездной основе. Наши граждане будут трудоустроены. У нас договоренности, что, если даже комплексы будут строить китайские компании, 80% рабочих будут граждане Таджикистана. Это же хорошо. Наша столица будет благоустроена, появятся два новых комплекса. Сегодня нам дают, и мы должны это использовать», — добавил Ахмадзода.

Ожидается, что строительство начнется уже в 2017 году. Парламентский комплекс площадью 6 га будет расположен в центре столицы на месте зданий мэрии Душанбе, министерства сельского хозяйства, посольства Ирана и нескольких жилых домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая 2016 года в Душанбе состоялось открытие возведенного на китайские деньги Дома офицеров. На его строительство КНР безвозмездно выделила 19 млн долларов (1,3 млрд рублей). К слову, кроме рабочих кабинетов, центров обслуживания и мест для проведения досуга и отдыха, в пятиэтажном здании Дома офицеров имеется и китайская гостиница, рассчитанная на 40 постояльцев.

Отметим, что по итогам 2016 года Китай оказался лидером по предоставлению Таджикистану прямых инвестиций — 1,016 млрд долларов (69,5 млрд рублей), что составило 30% от всего объема накопленных прямых иностранных инвестиций.

Напомним также, что более года назад, в мае 2016 года, спикер саудовского парламента Абдуллох ибн Мухаммад ибн Ибрахим Оли Шейх во время своего визита в Таджикистан заявил, что его страна выделит «необходимые денежные средства для строительства парламентского комплекса в Душанбе». Об этом, по его словам, таджикский лидер договорился с саудовскими властями еще в начале января 2016 года. О сумме, выделенной на это строительство (200 млн долларов), стало известно только в мае 2017 года.

Однако посол Саудовской Аравии в Таджикистане Мухаммад ал-Бади спустя месяц эту информацию опроверг:

«Сообщение об этом не соответствует действительности. Никакого решения о выделении средств на строительство этого объекта в Таджикистане правительством Саудовской Аравией не принято».