Москва, , 12:30 — REGNUM «Нефтяные фьючерсы на Brent и WTI начали торги среды с легкого снижения, которое вызвало статистика по нефти и Эквадор, — рассказала ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко. — Согласно вышедшим накануне данным от API, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,63 млн. баррелей, в то время как запасы бензина сократились на 5,45 млн. баррелей».

Однако решение Эквадора о выходе из соглашения ОПЕК по ограничению объемов производства ставит под сомнение приверженность этой идеи среди остальных участников, считает эксперт. Игнатенко напомнила, что сегодня вечером также будут опубликованы официальные данные по запасам от Минэнерго США, которые выйдут в 17−30 МСК. По прогнозам экспертов, ожидается снижение запасов нефти и бензина на 3,5 млн. и 1,3 млн. баррелей соответственно. Если эти данные подтвердятся, то цены на нефть способны вновь перейти на положительную территорию, но лишь прохождение зоны 50−50,50$ за баррель по Brent сможет придать ускорения котировкам.

В этом районе располагаются ЕМА100 и ЕМА200 на днях, которые выступают в роли основных сопротивлений. «Не забываем и о близости 24-го числа, на которое назначена встреча ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, — напомнила эксперт. — На ней будет решаться судьба соглашения ОПЕК+, ограничивающее добычу нефти ради повышения цен на нее. Так что текущая неделя может оказаться весьма волатильной в преддверии данного события».