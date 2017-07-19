«Неуверенность в нефтяном тренде не дает рублю продолжить укрепление»

Москва, , 12:18 — REGNUM 19 июля на динамику рубля будут влиять прежде всего два фактора, считает главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Во-первых, отметил эксперт, среда — традиционный день выхода данных по запасам нефти в США от Минэнерго. Пока статистика Американского института нефти показала рост запасов нефти на 1,6 млн барр, но упали запасы бензина на 5 млн 448 тыс. барр., что не позволило нефти серьезно упасть, и котировки остались в узком диапазоне от 48 до 49 долл. за барр.

Поэтому цифры от Минэнерго станут решающими — если вырастут и запасы нефти, и добыча, то, можно предположить, что цена не удержится в узком диапазоне и уйдет вниз к 47 долларам. Нестабильность и неуверенность в растущем нефтяном тренде не дают возможности рублю продолжить укрепление против доллара США, полагает Богданов.

Во-вторых, важной проверкой для рубля станут аукционы, которые по средам проводит Минфин РФ, на этот раз планируется разместить ОФЗ на сумму 38 млрд руб. Минфин после удачных размещений прошлой среды решил увеличить объем предложения. Если какой-либо из аукционов пройдет плохо, то это однозначно ударит по рублю, уверен эксперт, так как покажет снижение спроса на рублевые активы со стороны инвесторов. Скорее всего, пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне от 59 до 60 рублей. Для решительного выхода из него нужны веские аргументы — рост цен на нефть выше 50 за баррель или снижение до 45.