В Литве просчитали судьбу экономики после сокращения дотаций ЕС

Вильнюс, , 12:15 — REGNUM Учреждения ЕС начинают дискуссии о бюджете сообщества после 2020 года, когда закончится семилетняя финансовая перспектива. Выход Великобритании из ЕС обусловит сокращение общей казны, поэтому может рассматриваться предложение повысить взносы стран в бюджет, а также перераспределение сферы финансирования. Литовское агентство BNS просчитало, какой будет экономика Литвы после сокращения дотаций из структурных фондов ЕС. ИА REGNUM сегодня, 19 июля, публикует перевод этого анализа на русский язык:

«Еврокомиссия свое первичное предложение представит в середине 2018 года. Тогда начнутся длительные переговоры со странами-членами и Европарламентом. После разговоров с работниками правительства Литвы, дипломатами и работниками Еврокомиссии новостное агентство BNS представляет возможные сценарии и риски для Литвы.

1. Сокращение бюджета

Британия — четвертая страна ЕС по взносам в общий бюджет сообщества, поэтому ее выход обусловит немалую дыру в бюджете ЕС.

Сейчас взнос каждой страны ЕС обсчитывается с учетом общих национальных доходов страны, базы налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов. В 2016 году 65,2% взноса Литвы составляла часть общих национальных доходов, 18,2% — акцизы, 10,7% — часть НДС, а 6% — компенсация Объединенному Королевству.

Согласно одному сценарию, для установления размера взноса будут учитываться и другие налоги, не только НДС. Еще одной альтернативой было бы решение часть налогов направлять прямо в бюджет ЕС. Например, 1% от собранного за год налога на прибыль отправлялся бы прямо в казну ЕС. Чтобы привлечь больше средств в бюджет ЕС, может быть введен налог на финансовые сделки, который был объектом долгих дискуссий, или пошлины за электроэнергию, автомобильное топливо или загрязнение воздуха двуокисью углерода.

Должностные лица Литвы скептически смотрят на налоговые изменения, но не возражали бы, если бы все страны должны были бы больше платить в бюджет ЕС, потому что в предстоящей перспективе страна будет все еще получать больше, чем вносить. Литва поддержала бы нынешнюю систему сбора средств в казну ЕС и увеличение части общих национальных доходов. Кроме того, страна хотела бы, чтобы ЕС отказался от всех оговорок бюджета, которые помимо Объединенного Королевства есть у Дании, Швеции, Голландии и Германии. В нынешней финансовой перспективе Литва от ЕС должна получить 12,601 млрд евро, а внести в ЕС — 2,524 млн евро.

2. Длительность бюджета

В Брюсселе рассматриваются идеи сократить финансовую перспективу до 5 лет или продлить до 10 лет. Кроме того, Брюссель хочет, чтобы следующая финансовая перспектива была более гибкой — деньги могли бы использоваться и распределяться быстрее, поэтому, возможно, придется менять правила выделения средств.

Литва высказывается за то, чтобы период финансовой перспективы не менялся. В первую очередь потому, что семилетняя перспектива не совпадает с выборами в Европарламент, поэтому чувствуется меньшее политическое влияние. Литва беспокоится, что пятилетний бюджет оказывал бы негативное влияние на долгосрочные проекты, потому что финансирование некоторых объектов пришлось бы разделять на несколько перспектив, а десятилетняя перспектива не позволяла бы достаточно быстро реагировать на непредусмотренные ситуации.

3. Новые приоритеты

Еврокомиссия в публикованном конце июня «документе дискуссий» обратила внимание на то, что в новом бюджете придется учитывать и новые вызовы — миграцию, выросшие угрозы для безопасности, угрозу терроризма, более тесное сотрудничество в сфере обороны.

Средства этим сферам могут выделяться не только за счет увеличенных взносов в бюджет, но и за счет перераспределения средств программ поддержки. Сейчас две самые крупные программы — Региональная политика ЕС (политика сплочения), средства которой выделяются на развитие регионов, и Единая сельскохозяйственная политика ЕС, через которую фермеры получают выплаты.

Часть новых приоритетов можно было бы причислить к имеющимся сферам. Например, интеграцию беженцев можно было финансировать за счет политики сплочения. Однако сокращение финансирования политики сплочения и Единой сельскохозяйственной политики — один из самых больших рисков для Литвы, потому что оттуда страна получает больше всего средств ЕС.

4. Поддержка регионам

Сейчас средства Региональной политики ЕС выделяются регионам с учетом соотношения показателя их ВВП на душу населения со средним показателем ЕС. Всего есть три категории регионов. Больше всего средств получают наименее развитые регионы, где ВВП на душу населения менее 75% среднего показателя ЕС. Меньше средств получат переходные регионы, где показатель ВВП на душу населения находится между 75% и 90% среднего показателя ЕС, а меньше всего средств получают наиболее развитые регионы — где этот показатель более 90% среднего показателя ЕС.

Литва в контексте политики сплочения до сих пор трактовалась как один из наименее развитых регионов, но в последние годы, когда стала развиваться экономика Вильнюсского региона, появились опасения, что страна после 2020 года будут причислена к категории переходных регионов и потеряет немалую часть будущей поддержки.

Правительство в начале этого года решило разделить Литву на два статистических региона — Вильнюсский округ и остальную часть страны. Таким образом, планируется больше средств на развитие регионов центральной и западной Литвы, потому что вся страна на грани 75%. Развитость Вильнюсского округа достигает 109% от среднего показателя ЕС, а остальная часть Литвы — 62%.

Еврокомиссия пока не говорит, признает ли она такой статистический раздел Литвы. Кроме того, глава директората Региональной политики ЕС Марк Леметр утверждал BNS, что категории регионов могут иметь меньшее значение, поэтому шаг правительства может не оправдаться. Если не останется этих трех категорий, разница между показателями в 88% и 92% не будет такой значительной, как сейчас.

В Брюсселе в ходе дискуссии о реорганизации Региональной политики ЕС упоминались еще две возможности. Рассматривается вопрос, не нужно ли увеличивать софинансирование проектов — это означает, что страны должны будут выделять больше средств на проекты из национальных бюджетов, а финансирование ЕС сократится. Также рассматривается возможность снизить значение поддержки и больше средств выделять фондам прямого инвестирования.

Первая идея несла бы риск для Литвы, потому что из-за большего софинансирования напряжение бы ощутил национальный бюджет. Сейчас минимальный уровень софинансирования в Литве — 15%, но в каждом проекте может быть установлен более высокий уровень.

Вторая идея оценивается позитивно, потому что Литва в Европе уже входит в число самых активных пользователей финансовой инженерии, когда средства поддержки выделяются фондам, а те раздают средства в качестве кредитов или дают кредитные гарантии. Такие финансовые инструменты позволяют средства поддержки инвестировать, а не просто тратить. Литва видит, что если инвестировать средства поддержки через фонды, можно стимулировать инвестиции и привлекать средства частного капитала. Кроме того, инвестированные деньги возвращаются быстрее, и их можно использовать заново.

Один из наиболее известных примером — фонд Jessica, которые переведенные в него средства поддержки ЕС одалживает на реновацию многоквартирных домов. На средства фонда страна начала поощрять реновацию многоквартирных домов и привлекла частные банковские средства. И все-таки Литва не хотела бы, что прямая поддержка ЕС совсем прекратилась, потому что некоторые проекты — реновация школ, строительство государственных детсадов — без нее трудно будет реализовать.

В нынешней перспективе финансирование из основных структурных и инвестиционных фондов Европы выделяется, если страна соответствует определенным условиям, связанным с подготовкой стратегий финансирования, всех документов и хорошим администрированием. Сейчас рассматривается возможность больше внимания уделять макроэкономике, правовой системе и миграции. Например, если страна не будет соблюдать принципы верховенства права, финансирование было бы остановлено или заморожено. Поэтому дополнительный риск может появиться для Польши, которую критикуют за судебную реформу и отказ принимать беженцев, но для Литвы пока что такой угрозы нет.

Литва от Региональной политики ЕС в 2014—2020 годах должны получить 6,901 млрд евро, когда в 2007—2013 годах она получила 6,885 млрд евро.

5. Поддержка фермерам

Литовские фермеры с самого вступления страны в ЕС пользуются прямыми выплатами согласно Единой сельскохозяйственной политике ЕС. В документе дискуссий о финансовом будущем ЕС пишется, что этой политике не хватает эффективности, простоты и правильного распределения средств членам сообщества.

Литовские фермеры получают намного меньше, чем фермеры западных стран, поэтому страна хотела бы, чтобы прямые выплаты для всех станы стали одинаковыми. Удастся ли этого добиться, в основном будет зависеть от Франции и Германии. По словам должностных лиц, пока что кажется, что более благоприятная для Литвы позиция у Берлина. Позиция Парижа пока до конца не ясна, потому что только недавно приступило к работе новое правительство.

Раньше прямые выплаты фермерам на 100% финансировались из бюджета ЕС, но новые вызовы ЕС и потребность в деньгах может привести к изменениям порядка выплаты пособий. Рассматривается возможность софинансирования из национальных бюджетов. Такое предложение привело бы к дополнительному стрессу для бюджета Литвы, потому что нужно было бы искать новые средства для прямой поддержки фермеров.

Это предложение может нанести еще больший вред всему сельскому хозяйству Литвы, если странам будет разрешено увеличивать софинансирование по своему усмотрению. Например, вместо минимальных 15% софинансирования страна установит 30%. Таким образом, страны, у которых сильный национальный бюджет, могли бы своим земледельцам помогать больше, чем другие страны. Для той же самой Франции такое предложение стало бы хорошим шансом дополнительно финансировать свое сельское хозяйство, которое в последнее время в конкурентной борьбе проигрывает Германии и Испании.

Литва от Единой сельскохозяйственной политики ЕС в 2014—2020 годах должна получить 5,070 млрд евро, из которых 3,394 евро предназначено для прямых выплат. В 2007—2013 годах от Единой сельскохозяйственной политики было получено 3,869 млрд евро, из которых 2,049 были прямые выплаты.

6. Финансирование закрытия Игналинской АЭС

Вступая в ЕС, Литва обязалась закрыть российские реакторы Игналинской АЭС, а сообщество в свою очередь пообещало адекватно финансировать работы по закрытию АЭС. Эти обязательства были утверждены в договоре о вступлении Литвы в ЕС.

В 2016 году Европейская счетная палата предложила после 2020 года не продолжать финансировать закрытие Игналинской АЭС на средства специальной созданной для этого программы, потому что реализация проекта опаздывает, а также остаются недостатки финансирования. Аудиторы ЕС предложили, чтобы в будущем финансирование выделялось из пяти структурных и инвестиционных фондов Европы.

Литва чувствует, что занимает твердую правовую позицию для получения поддержки, необходимой для закрытия Игналинской АЭС, потому что закрытие и финансирование ЕС зафиксированы в документах о вступлении страны в ЕС. Однако чувствуется слабость политической позиции. Это в основном связано с тем, что этот вопрос актуален только самой Литве, и другие страны ЕС не получают прямой выгоды от финансирования закрытия Игналинской АЭС. По этой причине Литве придется одной доказывать, что финансирование закрытия Игналинской АЭС — жизненно важно, но, по сути, страна чувствует, что у нее есть законные ожидания получить поддержку.

Ответственный за энергетику еврокомиссар Марош Шефчович в конце мая сказал BNS, что поддержка ЕС после 2020 года будет зависеть от результатов Brexit. От результатов этих переговоров будет зависеть, получит ли Литва все финансирование для закрытия АЭС в следующей финансовой перспективе, потому что тот остаток внесен в счет Соединенного Королевства, размер которого достигает 100 млрд евро.

Проекту закрытия Игналинской АЭС в этой финансовой перспективе было выделено 450,8 млн евро, когда в 2007—2013 годах — 837,4 млн евро.