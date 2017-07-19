Тамбовщина — в числе лидеров в Черноземье по темпам роста промышленности

Тамбов, , 12:07 — REGNUM По итогам I полугодия 2017 года Тамбовская область вышла на второе место в Черноземье по темпам роста промышленности, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Сохраняя положительную динамику, регион вышел на второе место в Черноземье по темпам роста промышленности.

Индекс промышленного производства за январь-июнь текущего года в Тамбовской области составил 108,4% относительно аналогичного периода 2016 года. Динамику в значительной степени определяет деятельность обрабатывающих производств. Прирост продукции здесь составляет 8,6%. Наибольший рост физического объема продукции зафиксирован в производстве металлических изделий — в 2,5 раза, производстве текстильных изделий — на 63,5%, производстве мебели — на 47,1%, производстве прочих транспортных средств и оборудования — на 33,1%, производстве пищевых продуктов — на 19,6%, производстве одежды — на 17,1%.

В энергетическом секторе региона индекс составил 106,7%, а у работающих с отходами компаний — 109,7. В добыче полезных ископаемых индекс физического объема — 100,7%.

Удельный вес отгруженной продукции инновационного характера предприятий обрабатывающих производств увеличился: 9,5% против 8,7% в январе-июне 2016 года.

Власти подчёркивают, что позитивные тенденции в промышленности — это результат региональной промышленной политики, которая нацелена на поддержку модернизации, импортозамещения, экспорта, инновационных производств. Промышленное производство сегодня является сильной стороной экономического развития области, отметил ранее губернатор Александр Никитин.

«Мы имеем положительную динамику итоговых показателей промышленного производства и эффективную нормативно-правовую базу развития промышленности в целом. Тесно взаимодействуем с Минпромторгом России по целевым программам в сфере промышленности», — подчеркивает глава региона.