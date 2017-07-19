Проблемному «Тимер Банку» из Казани присудили возврат 10 млн рублей

Казань, , 11:58 — REGNUM Арбитражный суд Татарии 19 июля полностью удовлетворил иск ГУП «Агентство по государственному заказу инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» к находящемуся под временным управлением «Тимер Банку». Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано. Сумма задолженности, которую требовал взыскать истец, составляет 10 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Иск был подан 26 апреля 2017 года. В процессе рассмотрения дела в качестве третьего лица суд привлёк ГУП «Татарстанский центр научно-технической информации». До рассмотрения иска по существу ГУП должен был предоставить письменный отзыв на исковое заявление и доказательства возврата суммы займа. Информации о том, на что выдавался займ, в материалах дела нет.

По информации с официального сайта, ГУП «Татарстанский центр научно-технической информации» создано в 1957 году и является единственным в регионе госучреждением, занимающимся вопросами учёта, хранения и управления результатами научно-технической деятельности. Координатор деятельности ГУП — Министерство экономики РТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2014 года стало известно о том, что «Татфондбанк» станет санатором «Тимер Банка» — он выкупил акции кредитной организации и стал его владельцем.

Предполагалось, что спасение кредитной организации обойдётся в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей выделяло АСВ под 0,51% годовых на 10 лет, а 3 млрд рублей планировал направить «Татфондбанк».

16 декабря 2016 года «Тимер Банк» приостановил обслуживание держателей карт кредитной организации «в связи с решением международных платёжных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платёжных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк». 20 декабря кредитная организация временно ограничила выдачу вкладов.

В феврале 2017 года банк возобновил обслуживание своих банковских карт, найдя другого процессингового партнёра. А 20 февраля Банк России назначил ему временную администрацию. 10 июля ПАО «Тимер Банк» закрыл два своих офиса в Набережных Челнах и Нижнекамске.

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