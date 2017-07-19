Расходы на реконструкцию системы теплоснабжения Тамбова возросли в 10 раз

Тамбов, , 11:57 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе встречи обсудил с генеральным директором ПАО «Квадра» Семеном Сазоновым модернизацию системы теплоснабжения Тамбова. В проект в этом году планируется вложить порядка 700 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

На встрече было отмечено, что за последние два года совокупные расходы на техническое перевооружение и реконструкцию системы теплоснабжения Тамбова увеличились в десять с лишним раз. В 2017 году из разных источников финансирования в модернизацию системы теплоснабжения Тамбова планируется вложить порядка 700 млн рублей.

При этом компания «Квадра» является одним из главных игроков этого рынка. В 2017 году она направила более 300 млн рублей на реализацию программы технического перевооружения и реконструкции в Тамбове. Эта сумма в два с половиной раза превысила объем инвестиций 2016 года.

Поэтому назначенный 10 июля на должность генерального директора ПАО «Квадра» Семен Сазонов первую рабочую поездку совершил в Тамбов. Он отметил, что ремонт здесь проводится на очень непростых участках и для Тамбова заявлены колоссальные объемы работ.

«А потому их проведение он проинспектировал лично. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил Семена Сазонова с назначением на новую должность, выразив надежду на плодотворное сотрудничество. А в нем стороны не сомневаются. Еще в прошлом году был подписан соответствующий меморандум, скорректирована схема теплоснабжения областного центра. Конечно, в одночасье проблемы, копившиеся годами, не решишь. Но заинтересованность всех сторон помогла сдвинуть вопрос с мертвой точки. Проделана колоссальная работа, и она продолжается», — подчёркивают региональные власти.

«Мы стараемся соблюдать темпы модернизации сети, заданные главой региона Александром Никитиным», — говорит Сазонов, отметив, что приятно, когда губернатор лично держит руку «на пульсе» ремонтных работ.

Руководитель Тамбовщины, в свою очередь, отмечает, что за два губернаторских года самые приятные слова благодарности для него — это слова благодарности жителей северных микрорайонов Тамбова, в домах которых теперь нет проблем с теплоснабжением.

Сейчас отношения между администрацией Тамбовской области и ПАО «Квадра» вышли на качественно новый уровень. Однако нерешенных проблем остается еще много. Один из главных вопросов — долг, который накопился у муниципалитета перед поставщиком тепла. Губернатор заверил руководителя компании, что будут проработаны разные варианты решения данной проблемы.

Этим летом филиал ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация» — заменит около 4 км тепловых магистралей (в однотрубном исчислении) и порядка 8 км квартальных сетей на новые предизолированные трубы, срок службы которых достигает пятидесяти лет.

Заместитель главы администрации области Игорь Кулаков отмечает, что весь энергетический комплекс региона вместе с компанией «Квадра» и другими ресурсопоставщиками обязан четко решать задачи, поставленные губернатором. Речь идет, прежде всего, о восстановлении системы теплоснабжения Тамбова и недопустимости сильного увеличения тарифа.

Что касается перспектив сотрудничества, то работы по модернизации системы теплоснабжения Тамбова продолжатся и в следующем году. В планах — модернизация Тамбовской ТЭЦ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Квадра» владеет примерно 70% всех теплосетей города. Причем более 54% труб нуждаются в замене. Для этого необходимо 2,8 млрд рублей. В первую очередь это обусловлено долгами городских предприятий.