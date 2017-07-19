Тамбовские власти усовершенствовали систему госзакупок

Тамбов, , 11:42 — REGNUM В Тамбовской области сформирована «эффективная централизованная система контрактных отношений, объединяющих областной и муниципальный уровень заказчиков», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

В Тамбовской области совершенствуется система госзакупок. Напомним, год назад глава региона Александр Никитин поставил задачу сформировать централизованную систему контрактных отношений, объединяющих областной и муниципальный уровень заказчиков. О проделанной работе на губернаторской планерке доложил председатель комитета государственного заказа области Владимир Громов.

В конце прошлого года в Тамбовской области был образован региональный центр по организации закупок. Новое учреждение призвано содействовать формированию добросовестной конкурентной среды, предотвращению коррупции, а также повышению профессионального уровня сотрудников, занятых в сфере госзакупок. Создана государственная региональная информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области. Муниципальные заказчики во всех районах области прошли обучение по работе в ГИС «Закупки».

Теперь все муниципальные закупки объемом до 1 млн рублей, средства на которые выделяются из областного и федерального бюджетов, должны проходить через областное государственное казенное учреждение «Региональный центр по организации закупок». Закупки, превышающие 1 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов, размещаются через комитет государственного заказа Тамбовской области. Вместе с тем, планы всех закупок и планы-графики размещаются в единой информационной системе.

Более 700 заказчиков муниципального уровня стали участниками централизованной системы контрактных отношений. Общее количество государственных и муниципальных заказчиков, подключенных к ГИС «Закупки», в настоящее время составляет более тысячи, сообщил Владимир Громов.

«Таким образом, в регионе внедрен единый методологический подход к осуществлению закупок, выстроена система учета выделяемых бюджетных средств на осуществление закупок и анализа эффективности их расходования. Практика централизованного подхода к размещению закупок для государственных нужд области показала увеличение экономии денежных средств при проведении закупочных процедур», — говорят региональные власти.

Уделяя особое внимание развитию малого бизнеса в регионе, Александр Никитин ставит задачу активно привлекать местных производителей к участию в системе государственного заказа. Работа в этом направлении «активно ведется, возможности доступа субъектов малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в закупках области существенно выросли», сообщил Громов. По его словам, в большинстве случаев победителями специализированных закупочных процедур в первом полугодии стали представители Тамбовской области. А доля контрактов, заключенных с местными предпринимателями, приближается к 50%.

Отдельно внимание уделяется усилению общественного контроля в сфере госзакупок. Напомним, в марте на заседании коллегии Генпрокуратуры Российской Федерации глава государства Владимир Путин призвал усилить борьбу с коррупцией, а также принять действенные меры по предотвращению хищения государственных денег в сфере госзакупок, оборонного заказа, при управлении госимуществом и реализации инфраструктурных проектов.

В Тамбовской области участниками контрактной закупочной системы становятся не только государственные заказчики и поставщики, но также новые институты в лице общественности и экспертных сообществ. При комитете государственного заказа области создан общественный совет, который получил полномочия отслеживать исполнение государственных контрактов и давать заключение о целесообразности крупных государственных закупок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тамбовская область по итогам 2016 года заняла третье место среди регионов России в Национальном рейтинге прозрачности закупок.

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