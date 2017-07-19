Госдума ввела новое бюджетное правило и объединила Резервный фонд и ФНБ

Москва, , 11:37 — REGNUM Правительственный закон о бюджетном правиле Госдума приняла в третьем итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. По планам Минфина, который разработал законопроект, принятие нового бюджетного правила позволит снизить зависимость федерального бюджета от нефтяных цен.

Правило устанавливает предельный объем расходов для федерального бюджета. Теперь он не сможет превышать сумму нефтегазовых доходов за очередной финансовый год. Сумма нефтегазовых доходов рассчитывается при учете базовой цены на сырье (нефть и газ), прогнозируемых курса рубля к доллару, объема ненефтегазовых доходов и расходов на обслуживание госдолга.

Базовая цена барреля нефти при расчете бюджета должна составлять 40 долларов. С 2018 года стоимость сырья будет ежегодно индексироваться на 2%.

«Это правило в полном объеме вступит в действие с 2019 года, а на 2018 год предельный уровень расходов предлагается определить с учетомпервичного дефицита в 1% ВВП», — отметил депутат Госдумы Глеб Хор («Единая Россия»). Он напомнил, что в ходе обсуждения проекта закона в Госдумезвучали предложения повысить используемую в новом правиле цену отсеченияс 40 до 50 долларов за баррель. «Однако большинство депутатов сочловозможным сохранить предложенную Правительством РФ планку в 40долларов», — добавил парламентарий.

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Дополнительные доходы от более высокой цены на нефть будут перенаправлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Изначально Минфин предлагал наполнять дополнительными доходами Резервный фонд, основная задача которого — сокращение бюджетного дефицита. Для этих же целей ведомство предлагало фактически реорганизовать ФНБ и объединить его с Резервным фондом. Однако профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам отмечал, что основная задача ФНБ —обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян и обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. Поэтому перенаправить все средства ФНБ в Резервный фонд невозможно.

Ко второму чтению Минфин и профильный комитет изменили документ, прописав, что Резервный фонд к 1 февраля 2018 года будет ликвидирован и вольется в ФНБ. Новый Объединенный фонд возьмет на себе задачи по сбалансированности страховой пенсионной системы, финансированию дефицита федерального бюджета, а также софинансированию добровольных пенсионных накоплений.

Средства ФНБ можно будет использовать, в том числе, на софинансированиедобровольных пенсионных накоплений и финансирование дефицитафедерального бюджета в зависимости от остатка средств фонда на конецгода, отметил депутат Госдумы Леонид Симановский («Единая Россия»). «Если объем размещенных на депозитах и банковских счетах в БанкеРоссии средств ФНБ превысит 5% ВВП на конец очередного года, тоиспользование средств фонда на покрытие дефицита федерального бюджета ибюджета Пенсионного фонда РФ будет ограничен объемом недополученныхнефтегазовых доходов, а если не превысит 5% — то 1% ВВП», — отметилпарламентарий, комментируя закон.

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