В ДНР погашают долги по зарплате

Донецк, , 11:33 — REGNUM В ДНР за полгода погасили задолженность по зарплате на сумму свыше 4,5 млн рублей. Об этом сегодня 19 июля сообщает ДАН со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде.

«Предприятия, имеющие задолженность по заработной плате, находятся на особом контроле в инспекции. Установлено, что работодателями выплачена задолженность по заработной плате в сумме 4 538 700 рублей», — заявили в пресс-службе ведомства.

Особую обеспокоенность вызывают угольные и машиностроительные предприятия.

Так, на ГП «Донецкгормаш» задолженность по заработной плате рабочим предприятия за 3 прошедшие года составила около тридцати миллионов рублей. Сейчас решается вопрос ее погашения.

Кроме этого, по данным главного государственного инспектора труда Сергея Чернобривца, с начала года на предприятиях республики были осуществлены 423 проверки. Всего было вынесено 318 предписаний об устранении выявленных нарушений, 251 из которых выполнено работодателями в полном объеме в установленные сроки.

Напомним, что серьезный разговор о погашении задолженности по зарплатам состоялся 28 июня во время «Прямой линии» главы ДНР Александра Захарченко, где он не только дал поручение министерствам и ведомствам погасить ее, но и анонсировал к концу нынешнего года выдачу жителям потребительских кредитов.

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На сегодняшний день часть долгов прошлых лет — это долги Украины перед своими гражданами, но их руководство ДНР погашать не будет.