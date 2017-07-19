В Алтайском крае разработана программа приватизации госимущества

Барнаул, , 11:08 — REGNUM Правительство Алтайского края определяется с прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества региона на 2018 — 2020 годы. Этот вопрос был рассмотрен сегодня, 19 июля, сообщает официальный сайт региона.

Известно, что план приватизации разделен на три части. В первой отражены предложения о преобразовании краевых государственных унитарных предприятий в непубличные акционерные общества. Речь идет о шести предприятиях дорожного хозяйства («Центральное ДСУ», «Северо-Западное ДСУ», «Юго-Западное ДСУ», «Северо-Восточное ДСУ», «Южное ДСУ», «Юго-Восточное ДСУ») и одного предприятия Алтайкомсвязи («Бийская типография «Катунь»). В то же время, автодороги Алтайского края не вошли в состав приватизируемого имущества предприятий дорожного хозяйства, так как они находятся в оперативном управлении краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Алтайского края «Алтайавтодор».

Вторая часть плана содержит предложения о приватизации пакетов акций и долей Алтайского края. Это, во-первых, миноритарный пакет акций акционерного общества АО «Востоковит» (17,2% акций в собственности у Алтайского края). Также планируется приватизировать доли Алтайского края в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (24/100 долей) «Газпром газораспределение Барнаул» как миноритарной, составляющей менее 25% от уставного капитала общества. Второй участник общества (76/100 — ОАО «Газпром газораспределение», Санкт-Петербург) имеет преимущественное право на приобретение доли Алтайского края.

В третьей части плана приватизации отражены предложения о приватизации 25 комплексных объектов, не обеспечивающих исполнение государственных функций и полномочий региона. В состав комплексных объектов входят 42 здания и сооружения, 2 воздушных судна Ан-2. Это имущество, за исключением двух объектов культурного наследия (продажа на конкурсе), будет продано на аукционе.

Проект прогнозного плана на сегодняшнем заседании правительства Алтайского края представила министр имущественных отношений региона Людмила Сорокина. По ее словам, количество объектов, включаемых в план приватизации, из года в год увеличивается.

«В 2013 году в прогнозный план приватизации было включено 19 объектов недвижимости, в 2015 году — 84, в 2017 году — 106», — сообщила министр.

Напомним, закон Алтайского края от 03.05.2017 №31-ЗС «О приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Алтайского края» вступил в силу в мае 2017 года. Документ призван наладить более эффективное использование имеющейся собственности.

На 1 июля в результате продажи приватизируемого имущества в краевой бюджет поступило 62 313, 26 тыс. рублей.

«Необходимо сделать так, чтобы мы увидели эту собственность в руках эффективного управленца, который выстроит экономическую деятельность с максимальной пользой и для собственного бизнеса, и для общественных интересов», — подчеркнул глава региона Александр Карлин.

Ранее вопросы к приватизационой части проекта бюджета Алтайского края на 2017 год озвучивал лидер алтайского отделения ЛДПР Владимир Семенов.

«Когда мы рассчитываем, что продадим на 17 миллионов имущества, то стоит ли вообще это делать. В рамках нашего бюджета — это просто ни о чем», — завил он в конце декабря 2016 года.

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