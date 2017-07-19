В Узбекистане вводятся «налоговые каникулы» для бизнеса

Ташкент, , 10:35 — REGNUM Добросовестным налогоплательщикам — хозяйствующим субъектам, столкнувшимся с временными финансовыми затруднениями, могут предоставляться налоговые каникулы — соответствующий указ подписал 18 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Документом также предусмотрена современная форма налогового контроля — налоговый мониторинг, то есть расширенный информационный обмен между налоговыми органами и добросовестными налогоплательщиками с предоставлением им всестороннего содействия в решении текущих вопросов налогообложения.

Кроме того, бизнесу, согласно документу, будут возвращать излишне уплаченные налоги и другие обязательные платежи в течение 15 рабочих дней с даты обращения налогоплательщика в уполномоченные органы (ранее компании месяцами добивались возврата переплаченных средств).

Глава Узбекистана распорядился внедрить систему автоматизированного контроля за поступлением наличной выручки посредством применения контрольно-кассовых машин, обеспечивающих передачу налоговым органам данных о расчетах в режиме онлайн.

Указ направлен на последовательное упрощение системы налогообложения, внедрение современных методов налогового администрирования, повышение собираемости налогов и других обязательных платежей.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021 годы, которая включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.

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