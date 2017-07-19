«Из-за новых санкций против РФ многие американцы могут потерять работу»

Вашингтон, , 11:21 — REGNUM В американской политической элите все чаще стала звучать критику в отношении ужесточения антироссийских санкций. Как сообщает газета The Financial Times со ссылкой на представителей нефтяных компаний, введение новых ограничительных мер США против РФ может обернуться неожиданным образом. В частности, специалисты опасаются, что санкции ударят по американским рабочим, а также в целом по множеству нефтегазовых проектов во всем мире.

Дело в том, что запланированные американской стороной ужесточения антироссийских санкций могут негативным образом повлиять на конкурентоспособность компаний США и осложнить нефтегазовое производство. Причем последний пункт касается не только России, но и других стран, предупредили руководители представители нефтяной индустрии. Например, Лесли Байер, президент американской ассоциации Petroleum Equipment & Services Association, даже направил письмо Кевину Маккарти, который является лидером республиканского большинства в палате представителей. Это произошло в понедельник, 17 июля.

В послании Байер называет ужесточение санкционного режима «колоссальной эскалацией». По его словам, этот процесс может стать серьезным барьером на мировых рынках для самих американских компаний. В частности, речь идет о возможном сокращении рабочих мест и спаде экономики в целом.

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С другой стороны, например, президент Американского института нефти Джек Герард поддерживает ужесточение санкций против России. Однако и он полагает, что необходимо внести серьезные изменения в законопроект о санкциях, к этому он призвал членов палаты представителей. Изменения необходимы, по словам Герарда, чтобы избежать «непредвиденных последствий».

Как отмечает издание, представители Республиканкой партии готовы пойти на изменения законопроекта, по крайней мере выражают такую готовность. В свою очередь, ведущие демократы настроены на то, чтобы законопроект был принят в своем изначальном виде.

15 июне Сенат США, как передавало ИА REGNUM, большинством голосов одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В документе предполагается уменьшение срока рыночного финансирования до 14 дней российских банков, против которых введены санкции, для таких компаний нефтегазового сектора сроком до 30 дней. В законопроекте также прописана возможность введения ограничений против лиц и компаний, которые хотят вложить более $5 млн за год или $1 млн единовременно на строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. В то же время некоторые страны ЕС выступили против подобных мер. Это и канцлер Австрии, и министр иностранных дел Германии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает использование такого политического инструмента как санкции в отношении экономических проектов, к тому же в которых участвуют и европейские компании. Позднее председатель совета директоров «Газпрома» и спецпредставитель президента России по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков заявил, что, несмотря на намерение США ужесточить санкции против России, никто из партнеров российской компании по газопроводу «Северный поток-2» не планирует выходить из проекта. Более того, компании намерена продолжать работу и при американских санкциях.

Также издание The Wall Street Journal писало, что законопроект новых антироссийских санкций может нанести существенный ущерб и самим американским компаниям, занятым в нефтегазовом секторе. Отмечалось, что американским компаниям уже запрещается вкладывать средства, а также оказывать консультационные услуги нефтегазовым проектам России. Новые меры предполагают, что компании США не смогут принимать участие в проектах, в которых задействованы российские предприятия, находящиеся под санкциями. По мнению специалистов, на практике это может отрезать американские компании от крупнейших проектов освоения глубоководных месторождений, что может «сыграть на руку России и Китаю».

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