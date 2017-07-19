За услуги ЖКХ чебоксарцы задолжали 515 млн рублей

Чебоксары, , 10:00 — REGNUM В столице Чувашии возросла просроченная задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. В I полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рост составил 21%, долги превысили полмиллиарда, сообщили ИА REGNUM в МБУ «Управление жилищным фондом».

Учреждение обновило данные сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги и информацию о просроченной задолженности населения. По данным управления, в процентном соотношении доля платежей за ЖКУ, поступивших от населения, в общей сумме, начисленной за январь-июнь 2017 года, составила 94,9%. Это на 0,8% меньше по сравнению с январем-июнем 2016 года, когда показатель составлял 95,7%.

«Оценивая результаты деятельности управляющих компаний по сбору платежей за период январь-июнь 2017 года, следует отметить, что ни одна управляющая компания не обеспечила 100-процентный сбор платежей», — констатируют в управлении.

Самые высокие показатели обеспечили ООО «Наш дом», ООО «УК Жилстандарт», ООО «УК «Надежный», ООО «Атал», где сбор платежей превысил 97%.

Просроченная задолженностьнаселения за ЖКУ по состояниюна 1 июля 2017 годапревысила515 млн рублей, что на 21% больше, чем было на 1 июля 2016 года (427 млн рублей).

«Практически все управляющие компании допустили рост просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги», — отмечают в учреждении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России объем общей задолженности за услуги ЖКХ составляет 1,34 трлн рублей, из них долги населения 645 млрд рублей. Об этом в интервью заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. Он пояснил, что под общим объемом подразумеваются все должники вообще, в том числе и юридические лица.

«Жители в основном очень дисциплинированно платят за ЖКХ. Среди них лишь 6 процентов имеют долги по жилищно-коммунальным услугам, — сказал он в интервью «Российской газете». — Правда, в последнее время эта цифра ухудшилась, раньше среди населения было 4 процента неплательщиков».

Мень нарисовал портрет типичных неплательщиков за ЖХК: это или асоциальные категории, или владельцы инвестиционных квартир. Пенсионеры — самые ответственные плательщики за коммунальные услуги. Среди юрлиц самыми злостными неплательщиками он назвал посредников, к которым, например, относятся управляющие компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Задолженность по ЖКХ в России превысила 1,3 трлн рублей — Михаил Мень