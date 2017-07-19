Объект наследия «в нагрузку»: продажа экс-отеля Mariott в Казани

Казань, , 09:54 — REGNUM

По решению Арбитражного суда Татарии конкурсный управляющий ООО «Динамикс Групп» Павел Лесников реализует бывший отель Mariott в Казани. Шестиэтажное здание гостиницы площадью 7 044,5 кв. м на улице Карла Маркса, 6, продаётся в рамках открытого конкурса. Приём заявок завершается 18 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на конкурсную документацию.

В состав лота кроме здания гостиницы входит движимое имущество и участок площадью 1 812 кв. м. В документации уточняется, что имущество находится в залоге у АО «БМ-Банк». В качестве дополнительной нагрузки покупатель должен взять на себя охранные обязательства за достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI — XVIII веков». Охранное обязательство по объекту археологического наследия заключено между компанией-банкротом и Минкультуры РТ 31 января 2012 года. Начальная цена лота — 1,2 млрд рублей.

Как следует из проекта договора, продаваемое имущество находится в пятилетней аренде ООО «Гостиничная компания — Центр» с 1 февраля 2017 года. С этой даты в здании работает четырехзвездочный отель «Center Hotel Kazan Kremlin». В договоре аренды прописана возможность для собственника в одностороннем порядке отказаться от его исполнения. Согласно ЕГРЮЛ, компания-арендатор создана 23 ноября 2016 года. Её учредителем является московское АО «Гостиничная компания». Последняя учреждена департаментом имущества города Москвы и «RUSSIA REAL ESTATE FUND L. P.» с регистрацией на Кайманах. Держателем акций АО «Гостиничная компания» является АО «ВТБ».

До этого арендатором с 2011 года было ООО «Си Уай Казань отель лизинг», с которым арендный договор был расторгнут досрочно.

По информации из базы суда, иск о банкротстве ООО «Динамикс Групп» из Казани был подан 16 ноября 2015 года АО «Московско-Уральский акционерный коммерческий банк». Решением Арбитражного суда РТ 16 августа 2016 года компания была признана банкротом и в отношении неё было открыто конкурсное производство. Позднее оно было продлено до 13 сентября 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед проведением Кубка конфедераций FIFA 2017 в Казани прошли классификацию на звёздность 95% гостиниц. В городе функционирует 179 отель, включая 51 хостел и четыре гостиницы международной сети. Из всех отелей «пять звёзд» получили лишь три. Ещё 19 казанских гостиниц отнесли к «четырём звёздам» и 34 стали «трёхзвёздочными». Кроме того, «двум звёздам» соответствуют 30 мест временного пребывания гостей и «одной звезде» — 5.