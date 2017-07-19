Юань на подъеме: Доллар США резко ослабился к национальной валюте КНР

Пекин, , 09:23 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 19 июля паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7451 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР укрепилась сразу на 160 базисных пунктов.

Укрепление национальной валюты произошло на фоне обнародования экономических показателей КНР за первое полугодие 2017 года. Напомним, Главное таможенное управление КНР сообщило о увеличении внешнеторгового оборота, в то время как Национальное статистическое бюро КНР заявило о росте ВВП на 6,9%, пишет «Синьхуа».

В Пекине в очередной раз подчеркнули, что любые колебания национальной валюты в пределах 2% не влекут каких-либо последствий для экономики Китая. По прогнозам экономистов, вероятнее всего, до конца рабочей недели американский доллар «отыграет» более 100 базисных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 18 июля паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7611 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР ослабла на 49 базисных пунктов.

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