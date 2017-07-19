В России отмечено падение цен на вторичное жилье

Москва, , 09:17 — REGNUM Стоимость вторичного жилья в России снизилась в среднем на 2,8% по итогам первых шести месяцев 2017 года. Об этом 19 июля пишут «Известия».

Падение цен произошло относительно первого полугодия 2016 года. При этом в Москве квартиры подешевели на 5%, а в отдельных сегментах — на 17%.

«Например, стоимость «квадрата» в современных панельных домах снизилась за год со 179 тыс. до 158 тыс. рублей (-14%). Старые панельные дома вовсе потеряли в цене 17% (159 тыс. рублей в июне 2016 года против 135 тыс. рублей в июне 2017 года)», — рассказала управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая, добавив, что в снижение прайса коснулось абсолютно всех категорий жилья.

Эксперты отмечают, что снижение цен происходило плавно. В качестве причины указывается возрастающая доступность квартир на первичном рынке.

В Минстрое отметили, что снижение цен может говорить об успешности мер по стимулированию жилищного строительства, которые предприняло правительство страны. Речь идет и о совершенствовании законодательства в области долевого строительства, и о субсидиях по ипотеке.

«Кроме того, с начала 2017 года рыночный уровень процентных ставок по ипотечным кредитам постепенно снижается и уже достиг рекордно низкого уровня. Это делает новое современное жилье доступным для граждан», — пояснили представители министерства.

По данным Росстата, снижение цен на вторичном рынке жилья отмечается третий год подряд. В 2017 году квадратный метр такого жилья стоил в среднем 58 тыс. рублей, в 2015-м — 56 тыс. рублей, а в 2016-м — 53 тыс. рублей.