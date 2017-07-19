ЕС намерен ввести пошлины на сталепрокатную продукцию из Украины

Киев, , 09:07 — REGNUM Антидемпинговые пошлины в размере 19,4% на продукцию украинской горно-металлургической компании «Метинвест» намерен ввести ЕС, сообщает 19 июля УНИАН.

Согласно сообщению, решение было принято после расследования о состоянии рынка горячекатанного проката на территории Евросоюза по запросу европейской ассоциации стали Eurofer. Расследование проводилось в отношении сталепрокатной продукции компаний Бразилии, Ирана, России, Украины и Сербии.

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В ходе расследования Еврокомиссия (ЕК) обнаружила, что имеет место тенденция к росту количества продукции из указанных стран при планомерном снижении цен на данную продукцию. В связи с этим, в ЕК решили ввести антидемпинговые пошлины на сталепрокатную продукцию из указанных стран кроме Сербии, где означенная тенденция не была обнаружена.

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Так, продукция российского Новолипецкого металлургического комбината будет облагаться пошлинами в размере 15%, Магнитогорского металлургического комбината — в размере 33%, «Северстали» — в размере 5,3%, бразильской ArcelorMittal Brasil — 16,3%, Usinas Siderurgicas — 17,5%, Companhia Siderurgica National — 15,7%, иранской Mobarakeh Steel — 23%.

Напомним, украинский холдинг «Метинвест» включает в себя металлургические и добывающие компании из Украины, ЕС и США и является одним из крупнейших горно-металлургических предприятий в Центральной и Восточной Европе, а также крупнейшим на Украине.

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