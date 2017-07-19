СМИ узнали о начале строительства второй нитки «Турецкого потока»

Краснодар, , 08:30 — REGNUM Укладка второй нитки газопровода «Турецкий поток» началась в Черном море. Об этом в среду, 19 июля, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и одного из контрагентов подрядчика.

По информации издания, на дно Черного моря уже уложено около 20−25 км трубопровода. Строительство второй нитки газопровода ведет корабль-трубоукладчик Audacia, принадлежащий швейцарской компании Allseas.

Источники газеты отмечают, что грузовые корабли Highland Navigator, «Евдокия» и Baccara помогают трубоукладчику обеспечивать бесперебойную работу по укладке за счет постоянного пополнения запаса труб на маршруте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и пролегать по дну Черного моря. Первая нитка предназначена для Турции, вторая — для поставок российского газа через турецкую территорию в европейские страны.

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