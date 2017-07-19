Выплаты вкладчикам банка «Югра» начнутся 20 июля

Москва, , 08:08 — REGNUM Вкладчикам банка «Югра» начнут выплачивать финансовые средства с 20 июля 2017 г. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ), обнародованном на сайте организации.

«20 июля АСВ начнет выплату возмещения вкладчикам ПАО БАНК «Югра» через банки-агенты: ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Банк УРАЛСИБ», — говорится в сообщении.

В организации напомнили, что для получения финансовых средств, вкладчикам нужно иметь при себе паспорт и заполнить необходимое заявление в любом из 5 обозначенных банков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк «Югра» по итогам 2016 г. оказался на первом месте среди российских банков по убыткам. 10 июля 2017 г. Банк России ввел в «Югре» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка из-за неустойчивого финансового положения и наличия угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

Обязательства по управлению «Югрой» были возложены ЦБ на АСВ на полгода.

Читайте также: СМИ: ЦБ не имел оснований на ввод временной администрации в банке «Югра»

Читайте также: АСВ определилось с банками-агентами для страховых выплат вкладчикам «Югры»