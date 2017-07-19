В России откроются зоны свободных полетов

Москва, 19 июля 2017, 08:02 — REGNUM Создание в России зон свободного воздушного пространства планируется к 2025 году, пишет 19 июля газета «Известия».План по созданию зон свободного воздушного пространства прописан в проекте Стратегии развития аэронавигационной системы России до 2030 года. Впервые он будет представлен 19 июля на XIII Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017).
Разработка стратегии принадлежит Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД). К маю 2018 года документ должен быть уже готов, а затем пойдет на утверждение в российское правительство.
Зоны свободного воздушного пространства — это территории, внутри которых полеты самолетов будут проходить без привязки к маршрутам, что даст возможность сделать траектории полетов оптимальными, сократив время перелетов. При этом безопасность полетов и выполнение требований национальной безопасности гарантируется.
Отметим, что нововведение позволило бы заметно снизить расходы эксплуатантов: речь идет о ежегодной экономии свыше 26 млрд рублей.
Также будут сокращены операционные затраты аэронавигационной системы: также ежегодно экономия составит 25 млрд рублей.
Напомним, в настоящее время полеты всех самолетов на территории России привязаны к маршрутам. Самолеты летают по маршруту — последовательно от одной точки-ориентира к другой. При этом каждый маршрут заносится в базу данных авиакомпаний.
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