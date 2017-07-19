На Сахалине возобновят выпуск единственной в мире газеты на нивсхом языке

Южно-Сахалинск, , 08:35 — REGNUM На Сахалине возобновится выпуск единственной в мире газеты на нивсхком языке. Издание прекратило выпуск в январе 2017 года из-за проблем с документацией. Депутаты и чиновники сахалинского правительства пришли на помощь газете, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Когда уникальная, единственная в мире газета «Нивх диф» перестала выходить в свет, на Сахалине многие решили, что финансирование издания прекратило правительство Сахалинской области. Однако управление по делам КМНС островного региона выяснило, что учредителем газеты является администрация Охинского района — газета муниципальная, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

К тому же, газету не раз упрекали в том, что ни один из ее сотрудников не знает нивсхого языка, материалы заимствовались из других изданий. Из-за проблем с документацией, которая находилась в крайне запущенном состоянии, издание не смогло принять участие в конкурсе на выделение финансирования.

Ранее главреда «Нивх диф» Федора Мыгуна обвиняли в плохом ведении отчетности за гранты правительства области и нефтяных компаний.

В ситуацию вмешались чиновники управления по делам КМНС и депутаты Облдумы Сахалина. Первый в 2017 году номер нивсхой газеты выйдет 1 сентября. А чиновники управления по делам КМНС намерены тщательно контролировать деятельность издания и оказывать необходимую помощь.

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Между тем, в среде самих коренных малочисленных народов Севера на Сахалине нет единства. В мае 2017 года представительница регионального общественного движения «Союз коренных народов Сахалина» Светлана Киле обратилась в СМИ и обвинила в нарушениях, в том числе и финансовых, «КМНС, приближенные к власти». По ее мнению, уполномоченные по делам КМНС в Облдуме все финансовые потоки, в том числе гранты, распределяют только «своим». В число претензий Киле вошли и непрозрачные, по ее мнению, распределения квот для КМНС по вылову водно-биологических ресурсов и много другое. При этом на Сахалине традиционно на нужды коренных народов выделяют очень большие деньги. Спор между представителями КМНС не решен до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, общественные организации Якутии обратились в ООН с просьбой оказать содействие в части признания Россией прав коренных народов республики — саха. По мнению якутских общественников, при распределении огромных природных богатств Якутии не учитываются права коренного народа. Ранее депутат от Якутии Елена Голомарева выступила против новой редакции закона о территориях традиционного природопользования КМНС, утверждая, что она противоречит принципам, закрепленным в Конституции страны и несет угрозу для этих категорий населения.