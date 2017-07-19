Нефть: есть риски уйти ниже $48

Москва, , 07:54 — REGNUM Во вторник, 18 июля, торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,86%, до $48,84 за баррель, WTI — на 0,77%, до $46,59 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ выросла на 0,75% и составила $46,21 за баррель, сообщил ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

На торгах в Европе цена на нефть сорта Brentповышалась до $49,38. Основной причиной роста нефтяных котировок стал дешевеющий доллар. Курс доллара отреагировал резким снижением на новость, что два сенатора Майк Ли и Джерри Моран отказываются голосовать за реформирование здравоохранения.

С достигнутого максимума цена на нефть отступила на 1,8%, до уровня $48,49. Доллар на американской сессии перешел в коррекционную фазу. Под конец дня давление на цены оказал отчет Американского института нефти (API). Запасы сырой нефти за минувшую неделю увеличились на 1,63 млн баррелей. Реакция на отчет была слабая, поскольку сократились запасы нефтепродуктов. Запасы бензина уменьшились на 5,45 мл баррелей, запасы дистиллятов — на 2,89 млн баррелей.

На торгах в Азии за баррель Brentдают $48,71. Поддержка находится на уровне $48,40. Возросли риски для падения ниже к $48,10. Тут нужно следить за динамикой курса доллара. При его дальнейшем снижении Brentостанется торговаться выше $48,40. Если поддержка устоит, то на вечер по тренду можно рассмотреть тест уровня $49,76.