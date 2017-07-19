Курс рубля сохранит боковое движение около 59 рублей

Москва, , 07:51 — REGNUM Во вторник, 18 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 14,75 коп. (-0,25%), до 59,18 руб., курс евро вырос на 23,25 коп. (+0,34%), до 68,39 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (-10,00%), евро/рубль — 236,1 млн евро (-44,73%).

Ключевым драйвером для всех бирж стал провал администрации Дональда Трампа с реформой системы здравоохранения. Два сенатора Майк Ли и Джерри Моран заявили, что будут голосовать против планов администрации по реформированию здравоохранения. Серия неудачных попыток отменить действующую в стране систему медицинской помощи Obamacare вызвала у инвесторов опасения в том, что президент США Дональд Трамп не сумеет провести обещанные реформы.

Падение курса доллара США по всем фронтам оказало неплохую поддержку нефтяному рынку. На торгах в Европе баррель Brentподорожал до $49,38. На этом фоне рубль укрепился к американскому доллару до 58,89 руб.

К единой валюте рубль подешевел до 68,55 руб. из-за высокого спроса на евро на рынке форекс, который увеличился после публикации разочаровывающих июньских инфляционных данных в Великобритании. На новостях курс британского фунта упал на 121 пункта, до 1,3004. По итогам дня пара фунт/рубль снизилась на 0,54%, до 77,17 руб.

На американской сессии продажи доллара прекратились — началась фаза восстановления. Цена на нефть отступила на 1,8%, до уровня $48,49. Под конец торгового дня картину омрачил отчет Американского института нефти (API). Запасы сырой нефти за минувшую неделю увеличились на 1,63 млн баррелей. Нефть подешевела незначительно, но цена может снизиться на торгах в Европе в преддверии выхода официального отчета Минэнерго США.

В среду, 19 июля, нефть торгуется в небольшом плюсе. Ситуация с долларом остается неопределенной. Он скорректировался и готов к новому падению. Вопрос в другом, подешевеет ли он сегодня к евро перед завтрашним заседанием ЕЦБ? Пока индекс доллара торгуется ниже 94,90, пара доллар/рубль сохранит боковое движение. При дорожающей нефти уйдёт под отметку 59 руб. Также не исключаю, что при укреплении евро в среду сохранится разнонаправленная динамика между парами евро/рубль и доллар/рубль.