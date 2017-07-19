В Екатеринбурге приступили к реконструкции Макаровского моста

Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM В Екатеринбурге строители приступили к реконструкции Макаровского моста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города корреспонденту ИА REGNUM.

В ходе первого этапа, который планируется завершить к 2019 году, будет проведена реконструкция прилегающих улиц. Также планируется демонтировать ряд арок существующего моста и начать монтаж новых, на которых будет возведён мост шириной 25 метров.

Отметим, что в ходе проведение работ движение по мосту закрываться не будет. Предполагается, что на некоторых этапах будет вводиться ограничение движения, которое не вызовет существенных проблем для городского транспорта и автомобилистов.

Как сообщало ИА REGNUM, план реконструкции Макаровского моста был согласован в 2016 году и тогда же на его реализацию были выделены денежные средства. Ранее специалисты провели исследование моста, в ходе которых было установлено, что переправа нуждается в реконструкции, так как опорные конструкции сильно изношены.

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Согласно проекту, рядом со старым мостом появится «новый», и в итоге общая ширина переправы составит 42 метра. Помимо четырёх полосной дороги в обоих направлениях на мосту будут также трамвайные линии и велосипедные дорожки.

Отметим, что в ходе работ по реконструкции моста в определённые периоды, для обеспечения возможности выполнения специальных работ будет сбрасываться уровень воды городского пруда.

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