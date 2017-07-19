Госсовет Татарии «заболел» логотипными тратами: торги

Казань, , 05:15 — REGNUM

Аппарат Госсовета Татарии планирует потратить 225 тыс. рублей на 100 сувенирных ручек. Кроме того, еще в 305 тыс. рублей обойдутся подарочные коробки, а 233,5 тыс рублей из бюджета израсходуют на usb-флешки с логотипами. На эти цели объявлены три аукциона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Аукцион по закупке ручек пройдёт 28 июля. Победитель должен будет поставить заказчику по 20 ручек пяти разных видов. Самая дешёвая оценивается в 1,1 тыс. рублей. Это записная книжка-визитница с ручкой в деревянном футляре. Дороже всего обойдётся закупка набора ручка-стилус с флэшкой и кожаной визитницей в деревянном футляре. Каждое такое изделие оценивается в 3,2 тыс. рублей. 54 тыс. рублей планируется потратить на набор «ручка и флэшка» в деревянном футляре с символикой Госсовета. Цена за одно изделие — 2,7 тыс. рублей.

В этот же день аппарат Госсовета РТ планирует закупить 500 подарочных ламинированных коробок с символикой. Коробки, стоимостью по 610 рублей за штуку, должны выдерживать вес до 15 кг.

Третий аукцион пройдёт 4 августа. В рамках него аппарат закупит 300 usb-накопителей с нанесённой на них символикой Госсовета. 150 из них стоимостью 625 рублей за каждое и ещё столько же по цене 931,67 рубля. Половина госзаказа должна быть в виде двухсторонней флешки-визитки с открывающимся модулем, а вторая в белом кожаном корпусе с металлической пластиной и застёжкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня аппарат Госсовета Татарии объявил аукцион, в рамках которого закупается 1 750 подарочных пакетов трёх видов. Самый дешёвый из них оценён в 180 рублей за единицу, а общая сумма затрат на это составляет 397,5 тыс. рублей.

Из аукционной документации не ясно, куда планируют направить такое количество пакетов. По условиям тендера, пакеты должны быть выполнены из дизайнерского картона, содержать ручки и металлические люверсы. Кроме того, исполнитель должен нанести эмблему Госсовета РТ и стилевой узор. Стоимость лота, состоящего из трёх видов изделия, колеблется от 180 до 345 рублей за единицу. Источник финансирования — бюджет республики.