СМИ: Минобороны России закупит 24 новейших истребителя МиГ-35

Москва, , 04:41 — REGNUM Минобороны России намерено закупить 24 новейших многофункциональных истребителя МиГ-35 в рамках государственной программы вооружений на 2018−2025 годы. Об этом 19 июля пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на военный источник и топ-менеджером предприятий авиационной промышленности.

По информации издания, число закупаемых истребителей уже согласовали Минобороны, РСК «МиГ» и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

«Речь идёт о приобретении 24 машин», — заявил собеседник газеты, проект госпрограммы пока изучается в Белом доме и по итогам он будет передан на утверждение президенту, но принципиально судьба МиГ-35 уже решена.

Источник в в авиапромышленности рассказал, что на доводку МиГ-35 ушло почти четыре года, и сегодня «это совсем не та машина, которая была раньше».

Командующий ВВС генерал Андрей Юдин ранее сообщал, что на МиГ-35 планируется пересадить пилотажную группу «Стрижи». Таким образом, ожидается, что шесть самолётов отойдут для показательных выступлений.

МиГ-35 — многофункциональный истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. В настоящее время самолёт проходит государственные испытания.

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