«Серьёзное событие для России и АТР»: ВЭФ-2017 года примет 26 стран

Владивосток, , 02:50 — REGNUM В третьем Восточном экономическом форуме, который пройдёт 6−7 сентября во Владивостоке, участие примут 26 стран. Такое заявление сделал полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, по мнению которого мероприятие стало серьёзным событием в экономической жизни не только России, но и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Участие в ВЭФ-2017 года подтвердили премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин — всего 26 стран. Впервые возможность участия в форуме рассматривает президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

«Восточный экономический форум стал серьёзным событием в экономической жизни России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня он является ещё одним инструментом распространения информации о том, что на Дальнем Востоке работать надёжно, безопасно и экономически эффективно», — уверен Юрий Трутнев.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка добавил, что на третий Восточный экономический форум приедут руководители крупнейших российских компаний и главы ведущих компаний АТР. В 2017 году на участие в ВЭФ подано на 30% заявок больше, нежели в 2016 году.

Известно также, что в понедельник, 24 июля, должна состояться рабочая встреча президента России Владимира Путина и Юрия Трутнева, на которой будет обсуждаться подготовка к третьему Восточному экономическому форуму. Такое заявление накануне, 18 июля, сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, впервые Восточный экономический форум состоялся на площадке Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке, в 2015 году по инициативе Владимира Путина. Тогда было подписано 92 соглашения на сумму в 1,8 трлн рублей. В 2016 году число соглашений увеличилось до 214, сумма — 1,85 трлн рублей.

Открывая первое заседание оргкомитета третьего Восточного экономического форума осенью 2016 года, Юрий Трутнев заявил, что в 2017 году форум должен, в том числе показать динамику развития Дальнего Востока, обозначить первые результаты новой экономической политики.