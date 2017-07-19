В Костроме часть канализационных стоков попадает в Волгу без очистки

Кострома, 19 июля 2017, 00:14 — REGNUM Жители частных домов в Костроме незаконно подключаютт свою канализацию к ливневым стокам. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Администрации города Костромы.Отходы жизнедеятельности людей попадают в реки через городскую ливневую канализацию.По результатам обследования 14 километров ливневых сетей в городе «новых врезок» не обнаружено. По результатам проверки 60 домовладений выдано более 20 предписаний на устранение нарушений, на 20 владельцев домов составлены протоколы.
Инспектора намерены решить проблему с помощью установки очистных сооружений на выпусках сетей ливневки. Одна насосная станция уже установлена на ул. Лесной, вопрос о двух других в районе улиц Судостроительной и Коммунаров «обсуждается». Костромская администрация «хочет включить» в проект Минприроды России «Оздоровление Волги» 8 систем водоотведения. Они должны сократить количество грязных сточных вод, спускаемых в местные водоему.
— По информации СМИ 44, в 2016 году в Костроме было найдено 70 незаконных врезок в городскую ливневку, в 2015 эта цифра была больше — 336 нарушений. Напомним, по результатам проверки Роспотребнадзор запретил купание на четырех костромских пляжах. В ходе исследований было выявлено «значительное превышение нормативов по содержанию аммиака и ионов аммония, нитратов, ХПК, БПК5, выявлено превышение по содержанию микроорганизмов, жизнеспособные яйца гельминтов двух различных видов, что является грубым нарушением действующего санитарного законодательства».Результаты исследований были направлены в Костромскую межрайонную природоохранную прокуратуру, а губернатору Сергею Ситникову вынесли предписание добиться прекращения сброса сточных вод в реки Кострому и Волгу.